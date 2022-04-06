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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского

Ведомости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского, передает пресс-служба Кремля.

«Владимир Жириновский был опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом. Основатель и бессменный лидер одной из старейших политических партий страны, он многое сделал для становления и развития российского парламентаризма, отечественного законодательства, искренне стремился внести вклад в решение важнейших общенациональных задач. И всегда, в любой аудитории, в самых острых дискуссиях отстаивал патриотическую позицию, интересы России», — подчеркнул президент.

Основатель и бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер сегодня, 6 апреля, в возрасте 75 лет после продолжительной борьбы с COVID-19.

Соболезнования в связи со смертью политика также выразили премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин и зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

ТАСС со ссылкой на источник в ЛДПР сообщил, что похороны Жириновского пройдут на Троекуровском кладбище в Москве. «Прощание с Владимиром Жириновским планируется в Колонном зале. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище, где покоятся родственники Владимира Жириновского», — пояснил собеседник.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в свою очередь отметил, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил желание лично провести отпевание политика. «Владимир Вольфович был глубоко верующим человеком. Символично, что предстоятель нашей церкви патриарх Кирилл выразил желание лично провести отпевание», — заявил Слуцкий, который назначен врио главы фракции ЛДПР в Госдуме.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил о возможности увековечить память лидера ЛДПР в столице. «Он внес огромный вклад в развитие нашего общества. Я уверен, что память о нем останется в наших сердцах. И, конечно, если будут предложения по увековечиванию памяти Жириновского, то мы их рассмотрим», — добавил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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