Путин выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского, передает пресс-служба Кремля.
«Владимир Жириновский был опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом. Основатель и бессменный лидер одной из старейших политических партий страны, он многое сделал для становления и развития российского парламентаризма, отечественного законодательства, искренне стремился внести вклад в решение важнейших общенациональных задач. И всегда, в любой аудитории, в самых острых дискуссиях отстаивал патриотическую позицию, интересы России», — подчеркнул президент.
Основатель и бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер сегодня, 6 апреля, в возрасте 75 лет после продолжительной борьбы с COVID-19.
Соболезнования в связи со смертью политика также выразили премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин и зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
ТАСС со ссылкой на источник в ЛДПР сообщил, что похороны Жириновского пройдут на Троекуровском кладбище в Москве. «Прощание с Владимиром Жириновским планируется в Колонном зале. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище, где покоятся родственники Владимира Жириновского», — пояснил собеседник.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в свою очередь отметил, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил желание лично провести отпевание политика. «Владимир Вольфович был глубоко верующим человеком. Символично, что предстоятель нашей церкви патриарх Кирилл выразил желание лично провести отпевание», — заявил Слуцкий, который назначен врио главы фракции ЛДПР в Госдуме.
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил о возможности увековечить память лидера ЛДПР в столице. «Он внес огромный вклад в развитие нашего общества. Я уверен, что память о нем останется в наших сердцах. И, конечно, если будут предложения по увековечиванию памяти Жириновского, то мы их рассмотрим», — добавил он.