Путин выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил о возможности увековечить память лидера ЛДПР в столице. «Он внес огромный вклад в развитие нашего общества. Я уверен, что память о нем останется в наших сердцах. И, конечно, если будут предложения по увековечиванию памяти Жириновского, то мы их рассмотрим», — добавил он.