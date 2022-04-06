Люксембург объявил о высылке российского дипломата
Министерство иностранных дел Люксембурга приняло решение о высылке российского дипломата, сообщила пресс-служба ведомства. Он должен покинуть страну в течение двух недель.
«Сегодня Люксембург принял решение объявить персоной нон грата одного дипломата посольства России в Люксембурге, чьи действия противоречат интересам безопасности Люксембурга», - говорится в заявлении (цитата по ТАСС). Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова подчеркнула, что Москва ответит соответствующими мерами.
Ранее сегодня о высылке трех и 12 российских дипломатов объявили Норвегия и Греция. Свое решение Афины объяснили положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. и Венской конвенции о консульских делах 1963 г. В Осло в свою очередь заявили, что российские дипломаты «осуществляли деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом».
После начала военной операции России на Украине 24 февраля ряд стран решили выслать часть российских дипработников. 18 марта такой шаг предприняли Латвия, Литва и Эстония. В тот же день Болгария объявила персонами нон грата десять сотрудников российского МИДа в связи с деятельностью, «несовместимой с их статусом».
23 марта польский МИД решил выслать из страны 45 дипломатов РФ по подозрению в шпионаже, 28 марта высылки пятерых российских дипломатов потребовала Северная Македония. МИД Нидерландов 29 марта объявил о высылке из страны 17 российских дипломатов с аналогичной формулировкой, Бельгия — 21. К этим двум странам присоединились Ирландия и Чехия, которые решили выдворить четырех и одного российского дипломата соответственно. После этого Словакия, которая в середине марта уже высылала троих дипломатов, потребовала сократить состав российской дипмиссии еще на 35 человек.
После появления фотографий и видеоматериалов из украинской Бучи 3 апреля этого года о высылке дипломатов России сообщили Германия, Франция, Дания, Италия и др. Германия объявила персонами нон грата 40 сотрудников российского посольства и консульства, Франция — 35, Дания — 15, а Италия — 30 российских сотрудников диппредставительства.