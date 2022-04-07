NYT узнала о разногласиях в НАТО по развитию отношений с Россией
Страны - члены НАТО разделились во мнениях по дальнейшему развитию конфликта на Украине и развитию отношений альянса с Москвой, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.
Два высокопоставленных западных чиновника рассказали, что страны Центральной Европы, такие как Польша и страны Прибалтики, выступают за полный разрыв отношений с Россией и за меры, которые «поставят страну на колени». Франция, Германия и Турция хотят поддерживать контакты с президентом России Владимиром Путиным независимо от обвинений российских войск в преступлениях.
Министры иностранных дел стран альянса в ходе обсуждения помощи Украине согласились, что военная операция далека от завершения и что, как бы не действовали российские войска и не отступали от Киева, они «медленно и жестоко» продвигаются на востоке Украины.
В МИДе в свою очередь заявили о невозможности политического диалога с НАТО «в текущих условиях». По словам директора департамента общеевропейского сотрудничества Николая Кобринеца, все практическое сотрудничество, которое выстраивалось годами, альянс давно обрушил, писали «РИА Новости». Глава МИД Великобритании Лиз Трасс считает, что Основополагающий акт Россия — НАТО от 1997 г. «уже мертв». Такое высказывание министра распространило агентство AР. 6-7 апреля в Брюсселе проходит встреча глав МИД стран НАТО.