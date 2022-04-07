NYT узнала о разногласиях в НАТО по развитию отношений с Россией

Два высокопоставленных западных чиновника рассказали, что страны Центральной Европы, такие как Польша и страны Прибалтики, выступают за полный разрыв отношений с Россией и за меры, которые «поставят страну на колени». Франция, Германия и Турция хотят поддерживать контакты с президентом России Владимиром Путиным независимо от обвинений российских войск в преступлениях.