Главы МИД ЕС обсудят возможность нефтяного эмбарго против России 11 апреля
Глава МИД ЕС обсудят введение нефтяного эмбарго против России 11 апреля, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав дипломатических ведомств НАТО.
«Нефтяное эмбарго не входит в нынешний пакет санкций, но министры рассмотрят его в понедельник», — сообщил Боррель (цитата по ТАСС). Комментируя тот факт, что послы ЕС не смогли согласовать пятый пакет санкций против России в среду, он выразил надежду, что этот блок ограничений удастся принять «сегодня, в крайнем случае завтра».
7 апреля Reuters сообщило, что дипломаты стран Евросоюза не смогли согласовать введение нового пакета экономических санкций в отношении России. В качестве причины агентство указало технические вопросы, в том числе о том, повлияет ли запрет на уголь на действующие контракты.
5 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила новые ограничительные меры против России после публикации фотографий и видеозаписей из украинского города Буча. На них, как отмечало Reuters, запечатлены мертвые мирные жители. Минобороны, МИД России и пресс-секретарь президента России эту информацию назвали провокацией, фейком и «хорошо срежессированным шоу».
Санкции, предложенные Еврокомиссией, включают в себя запрет на импорт угля из России, полный запрет на операции четырех «ключевых российских банков», а также, в числе прочего, запрет российским судам заходить в порты ЕС, за исключением судов с товарами первой необходимости, продовольствием, гуманитарной помощью и энергоносителями. При этом Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что страны Евросоюза работают над дополнительными санкциями, в том числе в отношении импорта нефти.