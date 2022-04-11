Минобороны сообщило об уничтожении поставленных Киеву из Европы С-300
Российские войска уничтожили четыре пусковые установки ЗРК С-300 и до 25 человек личного состава ВСУ высокоточными ракетами морского базирования «Калибр», сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По данным Минобороны, установки были поставлены Киеву одной из европейских стран.
«В воскресенье 10 апреля высокоточными ракетами морского базирования "Калибр" на южной окраине города Днепропетровск уничтожена укрытая в ангаре техника зенитного ракетного дивизиона С-300, поставленного киевскому режиму одной из европейских стран. Поражены в том числе четыре пусковые установки С-300 и до 25 человек личного состава украинских вооруженных сил», — заявил Конашенков.
Он рассказал, что ночью российские военные уничтожили базу ремонта вооружения и военной техники украинского ПВО, в том числе ЗРК «Бук-М1» и «ОСА-АКМ». Также войска уничтожили два склада боеприпасов ВСУ, радиолокатор подсвета и наведения ЗРК С-300, девять танков, пять самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация», пять реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и более 60 националистов.
«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта ИЗЮМ сбиты в воздухе два украинских самолета Су-25», — отметил Конашенков. Также ВС России уничтожили четыре беспилотника, в том числе один типа «Валькирия», и сбили в воздухе вертолет Ми-24.
С начала спецоперации на Украине 24 февраля, по данным Минобороны, российские войска уничтожили 129 самолетов, 99 вертолетов, 243 ЗРК С-300, «Бук-М1», «ОСА-АКМ», 441 беспилотник, 2079 танков и других боевых бронированных машин, 239 установок реактивных систем залпового огня, 909 орудий полевой артиллерии и минометов, 2003 единицы специальной военной автомобильной техники.