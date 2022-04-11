Минобороны сообщило об уничтожении поставленных Киеву из Европы С-300

Он рассказал, что ночью российские военные уничтожили базу ремонта вооружения и военной техники украинского ПВО, в том числе ЗРК «Бук-М1» и «ОСА-АКМ». Также войска уничтожили два склада боеприпасов ВСУ, радиолокатор подсвета и наведения ЗРК С-300, девять танков, пять самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация», пять реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и более 60 националистов.