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Австралия ввела санкции против «Газпрома», «Транснефти» и «Ростелекома»

Ведомости

Австралия обновила санкционный список российских компаний. На этот раз в него попали 14 компаний, связанных с нефтедобычей, судостроением, IT другими сферами. Об этом свидетельствуют данные на сайте МИД Австралии. 

Так, под новые санкции попали  »Газпром», «Газпром нефть» и « ранснефть», «Камаз», «Алроса», холдинг «Росэлектроника», «Ростелеком» и «Русгидро», а также «Объединенная судостроительная корпорация», « Севмаш», «Совкомфлот», Новороссийский морской торговый порт, «Согаз» и центр бронирования железнодорожных туров российского национального туристического офиса Visit Russia. 

Санкции вводятся после начала спецоперации России на Украине, объявленного президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. Западные страны уже ограничили работу нескольких российских банков и компаний, а также ввели санкции в отношении руководства страны, российских бизнесменов и журналистов федеральных изданий и телеканалов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных