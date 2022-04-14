Австралия ввела санкции против «Газпрома», «Транснефти» и «Ростелекома»
Австралия обновила санкционный список российских компаний. На этот раз в него попали 14 компаний, связанных с нефтедобычей, судостроением, IT другими сферами. Об этом свидетельствуют данные на сайте МИД Австралии.
Так, под новые санкции попали »Газпром», «Газпром нефть» и « ранснефть», «Камаз», «Алроса», холдинг «Росэлектроника», «Ростелеком» и «Русгидро», а также «Объединенная судостроительная корпорация», « Севмаш», «Совкомфлот», Новороссийский морской торговый порт, «Согаз» и центр бронирования железнодорожных туров российского национального туристического офиса Visit Russia.
Санкции вводятся после начала спецоперации России на Украине, объявленного президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. Западные страны уже ограничили работу нескольких российских банков и компаний, а также ввели санкции в отношении руководства страны, российских бизнесменов и журналистов федеральных изданий и телеканалов.