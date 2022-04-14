Австралия ввела санкции против «Газпрома», «Транснефти» и «Ростелекома»

Санкции вводятся после начала спецоперации России на Украине, объявленного президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. Западные страны уже ограничили работу нескольких российских банков и компаний, а также ввели санкции в отношении руководства страны, российских бизнесменов и журналистов федеральных изданий и телеканалов.