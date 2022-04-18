«РИА Новости» опубликовало видео с рассказами «украинских военнослужащих»
Агентство «РИА Новости» представило видеозаписи с тремя мужчинами, которые, как утверждается в сообщении, являются украинскими военнослужащими, получившими ранения в первый день специальной военной операции России. На видео мужчины рассказывают о подробностях боевых действий. Агентство отмечает, что «командование не ставило им никакой конкретной задачи».
«Тут перед Алешками меня 24 февраля ранило. Мы ехали в колонне, и нас атаковали с фланга, и в меня влупило и сразу выкинуло из машины. Дальше я почти ночь провалялся в посадке, а наутро нашел село, а там уже меня привезли сюда. Абсолютно я не знаю, какие у нас были задачи. Нам сказали: езжайте. То есть все произошло настолько быстро, я не понял вообще, что мы должны были сделать», — рассказал украинский военнослужащий, находящийся на контрактной службе.
Второй военный, назвавший себя водителем ГАЗ-66, также заявил об отсутствии задач от руководства. «На повороте у села Тарасовка попали под авиационный налет, была разбомблена колонна наша. Нам, водителям, только про перемещение (говорили)», — рассказал он.
Третий военнослужащий, представленный на видео, отметил, что является заряжающим зенитной установки ЗУ-23 и аналогично первым двум рассказчикам попал под обстрел и получил ранения. «Мы ехали колонной тоже и попали под обстрел, и меня ранило. Меня ранило, потом мы остановились, вылезли. Мне перевязали руку, и (мы) ушли оттуда. Ночью перележали в кустах. А утром уже добрались до города сюда (Алешки), и там уже меня забрали сюда (в госпиталь)», — сказал он.
Со слов представителей российских силовых структур, слова которых передает «РИА Новости», «жизни и здоровью этих пациентов сейчас ничего не угрожает, а после выздоровления их планируют включить в списки для обмена пленными». Один из захваченных военных также оценил отношение к нему с российской стороны: обращение с ним, по его словам, проходит «без всяких угроз, без презрения».
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент России Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». Российские атаки начались сразу по многим направлениям. Но спустя более чем месяц после начала операции Минобороны заявило о сокращении боевых действий на Киевском и Черниговском направлениях. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил это решение «жестом доброй воли».