«РИА Новости» опубликовало видео с рассказами «украинских военнослужащих»

«Тут перед Алешками меня 24 февраля ранило. Мы ехали в колонне, и нас атаковали с фланга, и в меня влупило и сразу выкинуло из машины. Дальше я почти ночь провалялся в посадке, а наутро нашел село, а там уже меня привезли сюда. Абсолютно я не знаю, какие у нас были задачи. Нам сказали: езжайте. То есть все произошло настолько быстро, я не понял вообще, что мы должны были сделать», — рассказал украинский военнослужащий, находящийся на контрактной службе.