Газета
Политика

В Белоруссии задержали за взятки лечащего врача Лукашенко

Ведомости

В Белоруссии задержали за взяточничество более 35 ортопедов-травматологов, включая лечащего врача президента страны Александра Лукашенко. Об этом сообщил сам Лукашенко на встрече с министром здравоохранения Дмитрием Пиневичем, генеральным прокурором Андреем Шведом и главой Комитета государственной безопасности Иваном Тертелем.

Лукашенко не уточнил, когда проводились задержания, но отметил, что они начались «не сегодня, не вчера». «На сегодня 35 человек (задержаны. — Ред.). И уверен — меня никто в этом не разубедит — что это не все те, кто должен там с ними рядом сидеть», — сказал президент.

По его словам, врачи «подсказывали» пациентам, какие нужно выбрать импортные трансплантаты, и получали за это взятки от иностранных фирм. «У некоторых по 300 000, по 650 000 евро при обысках обнаружили только дома», — заявил Лукашенко.

Он рассказал, что предложил главе минздрава сходить в следственный изолятор и побеседовать с каждым из задержанных медиков. «Знаю ваши обращения с просьбой взять их на поруки. Не простить, а взять на поруки после того, как они компенсируют огромный ущерб государству. Направить их, по вашему решению, в какую-то структуру для работы. Естественно, по специальности. Печально, что туда попал и лечащий врач президента, который не единожды и президента обследовал. Я огорчен этим фактом, но закон есть закон — он един для всех», — добавил он.

Всего по делу о коррупции в медицине, в рамках которого задержаны свыше 30 должностных лиц, проходит более 60 фигурантов, передает государственное агентство «БелТА». Они подозреваются в получении и даче взяток, а также в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, подозреваемые многократно получали незаконные денежные вознаграждения за оказание содействия в поставке медоборудования и медицинских препаратов по завышенным ценам. Еще в 2018 г. был задержан за взятки директор РНПЦ травматологии и ортопедии Александр Белецкий.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных