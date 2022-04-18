В Белоруссии задержали за взятки лечащего врача Лукашенко
В Белоруссии задержали за взяточничество более 35 ортопедов-травматологов, включая лечащего врача президента страны Александра Лукашенко. Об этом сообщил сам Лукашенко на встрече с министром здравоохранения Дмитрием Пиневичем, генеральным прокурором Андреем Шведом и главой Комитета государственной безопасности Иваном Тертелем.
Лукашенко не уточнил, когда проводились задержания, но отметил, что они начались «не сегодня, не вчера». «На сегодня 35 человек (задержаны. — Ред.). И уверен — меня никто в этом не разубедит — что это не все те, кто должен там с ними рядом сидеть», — сказал президент.
По его словам, врачи «подсказывали» пациентам, какие нужно выбрать импортные трансплантаты, и получали за это взятки от иностранных фирм. «У некоторых по 300 000, по 650 000 евро при обысках обнаружили только дома», — заявил Лукашенко.
Он рассказал, что предложил главе минздрава сходить в следственный изолятор и побеседовать с каждым из задержанных медиков. «Знаю ваши обращения с просьбой взять их на поруки. Не простить, а взять на поруки после того, как они компенсируют огромный ущерб государству. Направить их, по вашему решению, в какую-то структуру для работы. Естественно, по специальности. Печально, что туда попал и лечащий врач президента, который не единожды и президента обследовал. Я огорчен этим фактом, но закон есть закон — он един для всех», — добавил он.
Всего по делу о коррупции в медицине, в рамках которого задержаны свыше 30 должностных лиц, проходит более 60 фигурантов, передает государственное агентство «БелТА». Они подозреваются в получении и даче взяток, а также в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, подозреваемые многократно получали незаконные денежные вознаграждения за оказание содействия в поставке медоборудования и медицинских препаратов по завышенным ценам. Еще в 2018 г. был задержан за взятки директор РНПЦ травматологии и ортопедии Александр Белецкий.