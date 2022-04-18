В Белоруссии задержали за взятки лечащего врача Лукашенко

Он рассказал, что предложил главе минздрава сходить в следственный изолятор и побеседовать с каждым из задержанных медиков. «Знаю ваши обращения с просьбой взять их на поруки. Не простить, а взять на поруки после того, как они компенсируют огромный ущерб государству. Направить их, по вашему решению, в какую-то структуру для работы. Естественно, по специальности. Печально, что туда попал и лечащий врач президента, который не единожды и президента обследовал. Я огорчен этим фактом, но закон есть закон — он един для всех», — добавил он.