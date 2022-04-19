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Шойгу заявил о внедрении в российской армии новых способов ведения боевых действий

Ведомости

Вооруженные силы России будут осваивать новые способы ведения войны, чтобы лучше адаптироваться к современным условиям боевых действий, заявил министр обороны Сергей Шойгу на коллегии министерства.

Он отметил, что план деятельности Минобороны нацелен на дальнейшее развитие армии и флота и обеспечение их передовой военной техникой. «Кроме того, внедрение новых способов ведения боевых действий позволит лучше адаптировать войска к современным условиям вооруженного противоборства», — заявил Шойгу (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, система связи в войсках развивается с помощью передовых телекоммуникационных технологий, в том числе с элементами искусственного интеллекта. Их применение позволило сократить время доведения целеуказания до комплексов высокоточного оружия большой дальности в десятки раз, отметил Шойгу.

Министр рассказал, что Южный военный округ в этом году получит более 3000 единиц вооружения и техники, а также введет в эксплуатацию около 170 объектов военной инфраструктуры. Северный флот также получит более 500 единиц современного вооружения, а потенциал его береговых войск повысится в 1,5 раза. Эти меры обеспечат надежную защиту и суверенитет России на северных рубежах, подчеркнул Шойгу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных