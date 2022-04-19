Шойгу заявил о внедрении в российской армии новых способов ведения боевых действий
Вооруженные силы России будут осваивать новые способы ведения войны, чтобы лучше адаптироваться к современным условиям боевых действий, заявил министр обороны Сергей Шойгу на коллегии министерства.
Он отметил, что план деятельности Минобороны нацелен на дальнейшее развитие армии и флота и обеспечение их передовой военной техникой. «Кроме того, внедрение новых способов ведения боевых действий позволит лучше адаптировать войска к современным условиям вооруженного противоборства», — заявил Шойгу (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, система связи в войсках развивается с помощью передовых телекоммуникационных технологий, в том числе с элементами искусственного интеллекта. Их применение позволило сократить время доведения целеуказания до комплексов высокоточного оружия большой дальности в десятки раз, отметил Шойгу.
Министр рассказал, что Южный военный округ в этом году получит более 3000 единиц вооружения и техники, а также введет в эксплуатацию около 170 объектов военной инфраструктуры. Северный флот также получит более 500 единиц современного вооружения, а потенциал его береговых войск повысится в 1,5 раза. Эти меры обеспечат надежную защиту и суверенитет России на северных рубежах, подчеркнул Шойгу.