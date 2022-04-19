Шойгу заявил о внедрении в российской армии новых способов ведения боевых действий

Министр рассказал, что Южный военный округ в этом году получит более 3000 единиц вооружения и техники, а также введет в эксплуатацию около 170 объектов военной инфраструктуры. Северный флот также получит более 500 единиц современного вооружения, а потенциал его береговых войск повысится в 1,5 раза. Эти меры обеспечат надежную защиту и суверенитет России на северных рубежах, подчеркнул Шойгу.