Минобороны сообщило об уничтожении корпусов завода «Артем» в Киеве
Российские войска уничтожили производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артем» в Киеве, сообщило Минобороны России.
«Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования ВКС России уничтожены производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артем» в городе Киеве», — говорится в сообщении.
В министерстве рассказали, что российские военные уничтожили подобным вооружением девять районов «сосредоточения живой силы и военной техники и склад боеприпасов ВСУ». Ракетами морского базирования «Калибр» нанесли удары по трем тяговым электроподстанциям.
За ночь оперативно-тактическая и армейская авиация России нанесла удары по 112 объектам, в том числе по 2 командным пунктам, 11 опорным пунктам, 95 местам сосредоточения живой силы и военной техники и 4 складам ракетно-артиллерийского вооружения. Ракетные войска России поразили 13 военных объектов Украины, артиллерийские подразделения выполнили 975 огневых задач, а средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников и реактивный снаряд с украинской реактивной установки залпового огня «Смерч».
С начала спецоперации на Украине российские войска уничтожили 142 самолета, 111 вертолетов, 634 беспилотника, 278 ЗРК, 2638 танков и других боевых бронированных машин, 304 установки реактивных систем залпового огня, 1175 орудий полевой артиллерии и минометов, 2467 единиц специальной военной автомобильной техники.