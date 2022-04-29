Минобороны сообщило об уничтожении корпусов завода «Артем» в Киеве

За ночь оперативно-тактическая и армейская авиация России нанесла удары по 112 объектам, в том числе по 2 командным пунктам, 11 опорным пунктам, 95 местам сосредоточения живой силы и военной техники и 4 складам ракетно-артиллерийского вооружения. Ракетные войска России поразили 13 военных объектов Украины, артиллерийские подразделения выполнили 975 огневых задач, а средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников и реактивный снаряд с украинской реактивной установки залпового огня «Смерч».