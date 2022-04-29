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Минобороны сообщило об уничтожении корпусов завода «Артем» в Киеве

Ведомости

Российские войска уничтожили производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артем» в Киеве, сообщило Минобороны России. 

«Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования ВКС России уничтожены производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артем» в городе Киеве», — говорится в сообщении.

В министерстве рассказали, что российские военные уничтожили подобным вооружением девять районов «сосредоточения живой силы и военной техники и склад боеприпасов ВСУ». Ракетами морского базирования «Калибр» нанесли удары по трем тяговым электроподстанциям. 

За ночь оперативно-тактическая и армейская авиация России нанесла удары по 112 объектам, в том числе по 2 командным пунктам, 11 опорным пунктам, 95 местам сосредоточения живой силы и военной техники и 4 складам ракетно-артиллерийского вооружения. Ракетные войска России поразили 13 военных объектов Украины, артиллерийские подразделения выполнили 975 огневых задач, а средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников и реактивный снаряд с украинской реактивной установки залпового огня «Смерч». 

С начала спецоперации на Украине российские войска уничтожили 142 самолета, 111 вертолетов, 634 беспилотника, 278 ЗРК, 2638 танков и других боевых бронированных машин, 304 установки реактивных систем залпового огня, 1175 орудий полевой артиллерии и минометов, 2467 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных