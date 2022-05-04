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Politico узнал о планах ЕС отключить от SWIFT МКБ и «Россельхозбанк»

Ведомости

Еврокомиссия планирует предложить отключить от международной межбанковской системы SWIFT «Московский кредитный банк» и Россельхозбанк, сообщило издание Politico со ссылкой на четырех дипломатов ЕС. Также шестой пакет санкций союза затронет Сбербанк, как ранее предлагала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что шестой пакет санкций будет включать в себя эмбарго на поставки нефти из России, ограничения за «дезинформацию», а также отключение еще нескольких российских банков от SWIFT. Представители стран — членов ЕС обсудят предложения на этой неделе.

В начале марта Евросоюз объявил об отключении от системы SWIFT семи российских банков: ВТБ, банков «Россия», «Открытие», Новикомбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка и ВЭБ.РФ. Также не могут проводить переводы в валюте банки, которые попали в список SDN США, – Сбербанк и Альфа-банк.

Система SWIFT позволяет финансовым учреждениям во всем мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной, стандартизированной и надежной форме. При этом сама SWIFT не осуществляет никаких переводов и не хранит средства, а только передает сообщения от банка к банку о переводе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных