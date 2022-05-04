Politico узнал о планах ЕС отключить от SWIFT МКБ и «Россельхозбанк»

Система SWIFT позволяет финансовым учреждениям во всем мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной, стандартизированной и надежной форме. При этом сама SWIFT не осуществляет никаких переводов и не хранит средства, а только передает сообщения от банка к банку о переводе.