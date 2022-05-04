Politico узнал о планах ЕС отключить от SWIFT МКБ и «Россельхозбанк»
Еврокомиссия планирует предложить отключить от международной межбанковской системы SWIFT «Московский кредитный банк» и Россельхозбанк, сообщило издание Politico со ссылкой на четырех дипломатов ЕС. Также шестой пакет санкций союза затронет Сбербанк, как ранее предлагала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что шестой пакет санкций будет включать в себя эмбарго на поставки нефти из России, ограничения за «дезинформацию», а также отключение еще нескольких российских банков от SWIFT. Представители стран — членов ЕС обсудят предложения на этой неделе.
В начале марта Евросоюз объявил об отключении от системы SWIFT семи российских банков: ВТБ, банков «Россия», «Открытие», Новикомбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка и ВЭБ.РФ. Также не могут проводить переводы в валюте банки, которые попали в список SDN США, – Сбербанк и Альфа-банк.
Система SWIFT позволяет финансовым учреждениям во всем мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной, стандартизированной и надежной форме. При этом сама SWIFT не осуществляет никаких переводов и не хранит средства, а только передает сообщения от банка к банку о переводе.