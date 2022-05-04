Захарова предложила ЕС «отменить себя»

Reuters сообщил, что Еврокомиссия может разрешить Венгрии и Словакии не вводить эмбарго на российскую нефть из-за высокой зависимости этих стран от поставок из России. Один из собеседников издания отметил, что такой шаг может привести к тому, что другие страны также могут потребовать освобождения от эмбарго. По данным AFP, Болгария и Чехия планируют запросить исключения из эмбарго. WSJ также сообщил о планах ЕС отказаться от поставок нефти из России на полгода и прекратить импорт энергоносителя к концу 2022 г.