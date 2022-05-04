Захарова предложила ЕС «отменить себя»
Европейские страны могут «отменить себя сами», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала подготовку странами — членами ЕС нового пакета санкций против России.
«Не буду долго рассуждать по поводу энергетического блока (готовящихся санкций. — «Ведомости»). Хочу сказать так: если они хотят нам сделать по-настоящему больно, пусть отменят сами себя. Мы будем скучать», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель накануне заявил, что в шестой пакет санкций войдут ограничения в отношении еще нескольких банков, их планируют отключить от SWIFT. Санкции также затронут импорт нефти. Ранее Боррель отмечал, что решения о введении нефтяного эмбарго в отношении России, которая обеспечивает до 25% поставок этого сырья в ЕС, в рамках шестого пакета санкций можно ожидать на саммите Евросоюза 30 и 31 мая.
Reuters сообщил, что Еврокомиссия может разрешить Венгрии и Словакии не вводить эмбарго на российскую нефть из-за высокой зависимости этих стран от поставок из России. Один из собеседников издания отметил, что такой шаг может привести к тому, что другие страны также могут потребовать освобождения от эмбарго. По данным AFP, Болгария и Чехия планируют запросить исключения из эмбарго. WSJ также сообщил о планах ЕС отказаться от поставок нефти из России на полгода и прекратить импорт энергоносителя к концу 2022 г.
Ожидается, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня объявит о поэтапном введении эмбарго на российскую нефть, а также об ограничениях в отношении банков России — Сбербанк и еще два крупных банка планируется отключить от SWIFT. Под ограничения попадут российские военные и три государственных телеканала.
Помимо этого страны ЕС планируют ввести санкции против патриарха Кирилла. Для принятия этого решения необходимо согласие всех членов союза. Инициатором введения ограничений против главы Русской православной церкви стала Литва.