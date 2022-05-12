Глава ЛНР завил, что решение о вхождении в состав РФ будет принято «с народом»

«Безусловно, мы вместе это решим, вместе с народом. Хотя свое решение мы приняли еще в мае 2014 г., когда мы все проголосовали за объединение с Российской Федерацией. Но для начала надо освободить свои территории. Это первая задача, которая перед нами стоит», — сказал Пасечник (цитата по ТАСС).