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Глава ЛНР завил, что решение о вхождении в состав РФ будет принято «с народом»

Ведомости

Власти частично признанной Луганской Народной Республики (ЛНР) вместе с ее народом примут решение о вхождении в состав России. Об этом заявил глава республики Леонид Пасечник журналистам на мероприятии по случаю годовщины провозглашения независимости.

«Безусловно, мы вместе это решим, вместе с народом. Хотя свое решение мы приняли еще в мае 2014 г., когда мы все проголосовали за объединение с Российской Федерацией. Но для начала надо освободить свои территории. Это первая задача, которая перед нами стоит», — сказал Пасечник (цитата по ТАСС).

ЛНР была провозглашена в апреле 2014 г., а в мае того же года объявила о независимости от Украины после соответствующего референдума вместе с Донецкой народной республикой, параллельно украинское правительство начало боевые действия против «сепаратистов», активная часть которых продолжалась до подписания минских соглашений в сентябре 2014 г. и феврале 2015 г.

В течение восьми лет независимость ДНР и ЛНР не признавалась ни одной страной — членом ООН. 22 февраля 2022 г. Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля, после просьбы республик о военной помощи, начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.

Кроме Донбасса появилась информация о возможном включении в состав России Херсонской области. Так, 6 мая секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Россия пришла в Херсон и одноименную область Украины, занятую российскими войсками в марте во время спецоперации, «навсегда». Однако, по словам Турчака, правовой статус должны определить жители.

11 мая замглавы пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил «РИА Новости», что ВГА обратится с просьбой о включении в состав России без проведения референдума. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, заявил, что вопрос о вхождении Херсонской области в состав России должны решать ее жители, этот процесс, по его мнению, должен «быть абсолютно легитимными, так, как это было в случае с Крымом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных