Глава ЛНР завил, что решение о вхождении в состав РФ будет принято «с народом»
Власти частично признанной Луганской Народной Республики (ЛНР) вместе с ее народом примут решение о вхождении в состав России. Об этом заявил глава республики Леонид Пасечник журналистам на мероприятии по случаю годовщины провозглашения независимости.
«Безусловно, мы вместе это решим, вместе с народом. Хотя свое решение мы приняли еще в мае 2014 г., когда мы все проголосовали за объединение с Российской Федерацией. Но для начала надо освободить свои территории. Это первая задача, которая перед нами стоит», — сказал Пасечник (цитата по ТАСС).
ЛНР была провозглашена в апреле 2014 г., а в мае того же года объявила о независимости от Украины после соответствующего референдума вместе с Донецкой народной республикой, параллельно украинское правительство начало боевые действия против «сепаратистов», активная часть которых продолжалась до подписания минских соглашений в сентябре 2014 г. и феврале 2015 г.
В течение восьми лет независимость ДНР и ЛНР не признавалась ни одной страной — членом ООН. 22 февраля 2022 г. Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля, после просьбы республик о военной помощи, начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.
Кроме Донбасса появилась информация о возможном включении в состав России Херсонской области. Так, 6 мая секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Россия пришла в Херсон и одноименную область Украины, занятую российскими войсками в марте во время спецоперации, «навсегда». Однако, по словам Турчака, правовой статус должны определить жители.
11 мая замглавы пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил «РИА Новости», что ВГА обратится с просьбой о включении в состав России без проведения референдума. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, заявил, что вопрос о вхождении Херсонской области в состав России должны решать ее жители, этот процесс, по его мнению, должен «быть абсолютно легитимными, так, как это было в случае с Крымом».