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Песков заявил об уверенности в победе России на Украине

Ведомости

Российские войска добьются всех целей спецоперации на Украине и победят в ней, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время лекции в рамках марафона общества «Знание».

«Мы уверены, что все будет хорошо, и мы уверены, что мы победим, мы добьемся всех целей», — заявил Песков (цитата по ТАСС).

По его словам, само существование России является раздражителем для коллективного Запада. Песков отметил, что Россию, которая занимает одну шестую часть суши, сейчас невозможно изолировать политически, экономически, дипломатически или информационно. Он добавил, что государство теряет свой суверенитет, если не отстаивает свои интересы принципиально.

Песков заявил, что Россия сейчас находится в условиях «идеального шторма» и момента истины. Страна «сдюжит» в противостоянии с западными странами, у нее все для этого есть. «Любая война заканчивается миром, и этот мир будет таким, в котором голос России будут слышать», — убежден пресс-секретарь.

Президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля. Целями спецоперации он назвал «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины, а также защиту населения Донбасса. Украина в ответ объявила о мобилизации и разорвала отношения с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных