Песков заявил об уверенности в победе России на Украине

Песков заявил, что Россия сейчас находится в условиях «идеального шторма» и момента истины. Страна «сдюжит» в противостоянии с западными странами, у нее все для этого есть. «Любая война заканчивается миром, и этот мир будет таким, в котором голос России будут слышать», — убежден пресс-секретарь.