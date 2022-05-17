Песков заявил об уверенности в победе России на Украине
Российские войска добьются всех целей спецоперации на Украине и победят в ней, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время лекции в рамках марафона общества «Знание».
«Мы уверены, что все будет хорошо, и мы уверены, что мы победим, мы добьемся всех целей», — заявил Песков (цитата по ТАСС).
По его словам, само существование России является раздражителем для коллективного Запада. Песков отметил, что Россию, которая занимает одну шестую часть суши, сейчас невозможно изолировать политически, экономически, дипломатически или информационно. Он добавил, что государство теряет свой суверенитет, если не отстаивает свои интересы принципиально.
Песков заявил, что Россия сейчас находится в условиях «идеального шторма» и момента истины. Страна «сдюжит» в противостоянии с западными странами, у нее все для этого есть. «Любая война заканчивается миром, и этот мир будет таким, в котором голос России будут слышать», — убежден пресс-секретарь.
Президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля. Целями спецоперации он назвал «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины, а также защиту населения Донбасса. Украина в ответ объявила о мобилизации и разорвала отношения с Россией.