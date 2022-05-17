Star: Путин может посетить Турцию в ближайшие дни

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президента России Владимира Путина, которому он позвонил по телефону, в Турцию на деловую встречу на высоком уровне. В связи с этим ожидается визит Путина в Турцию в ближайшие дни», — говорится в сообщении.