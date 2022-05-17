Газета
Политика

Star: Путин может посетить Турцию в ближайшие дни

Ведомости

Президент России Владимир Путин может посетить Турцию в ближайшие дни, передает издание Star. Ожидается, что сначала страну посетит российская делегация во главе с вице-премьером Александром Новаком. 

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президента России Владимира Путина, которому он позвонил по телефону, в Турцию на деловую встречу на высоком уровне. В связи с этим ожидается визит Путина в Турцию в ближайшие дни», — говорится в сообщении.

Ожидается, что встреча лидеров государств состоится после визита в Анкару делегации во главе с Новаком, которая проведет встречи с турецкими ведомствами, связанными с экономикой. Уточняется, что бизнесмены в составе делегации оценят инвестиционные возможности Турции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь опроверг эту информацию, подчеркнув, что подготовка к визиту Путина в Анкару не ведется, в ближайшие недели этого не произойдет.

Телефонные переговоры Путина и Эрдогана состоялись 26 апреля. Тогда они обсудили спецоперацию на Украине и меры российской стороны для обеспечения безопасности мирных жителей, в том числе организацию гуманитарных коридоров. 

Эрдоган ранее неоднократно предлагал провести в Турции встречу Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским для разрешения ситуации на Украине. Также в Анталье прошли переговоры министров иностранных дел двух стран Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. 29 марта в Стамбуле прошли переговоры делегаций России и Украины.

Другие материалы в сюжете

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных