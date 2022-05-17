Star: Путин может посетить Турцию в ближайшие дни
Президент России Владимир Путин может посетить Турцию в ближайшие дни, передает издание Star. Ожидается, что сначала страну посетит российская делегация во главе с вице-премьером Александром Новаком.
«Президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президента России Владимира Путина, которому он позвонил по телефону, в Турцию на деловую встречу на высоком уровне. В связи с этим ожидается визит Путина в Турцию в ближайшие дни», — говорится в сообщении.
Ожидается, что встреча лидеров государств состоится после визита в Анкару делегации во главе с Новаком, которая проведет встречи с турецкими ведомствами, связанными с экономикой. Уточняется, что бизнесмены в составе делегации оценят инвестиционные возможности Турции.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь опроверг эту информацию, подчеркнув, что подготовка к визиту Путина в Анкару не ведется, в ближайшие недели этого не произойдет.
Телефонные переговоры Путина и Эрдогана состоялись 26 апреля. Тогда они обсудили спецоперацию на Украине и меры российской стороны для обеспечения безопасности мирных жителей, в том числе организацию гуманитарных коридоров.
Эрдоган ранее неоднократно предлагал провести в Турции встречу Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским для разрешения ситуации на Украине. Также в Анталье прошли переговоры министров иностранных дел двух стран Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. 29 марта в Стамбуле прошли переговоры делегаций России и Украины.