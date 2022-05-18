В Госдуме предложили сделать Знамя Победы новым флагом России
Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил сделать Знамя Победы государственным флагом России, сообщили «РИА Новости». По его словам, западные страны боятся этого знамени, потому что он напоминает о «величии нашего народа и нашей великой победе».
«Я думаю, что настало время признать Знамя Победы нашим государственным флагом. Именно под ним сражались наши деды в Великой Отечественной войне, и под ним сегодня наша армия противостоит неонацистам, возродившимся на Украине и умело скрывающим долгие годы свое обличие в западных странах», — заявил Шеремет.
Он отметил, что гордится российским триколором, но на нынешнем этапе развития России, по мнению депутата, «как никогда актуально Знамя Победы как символ возрождающейся супердержавы».
Знамя Победы — это штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии. В мае 1945 г. советские солдаты водрузили знамя на крышу Рейхстага. Согласно законодательству РФ, Знамя Победы — это официальный символ победы советского народа и армии над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. Знамя ранее использовалось российскими войсками в рамках спецоперации на Украине.