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В Госдуме предложили сделать Знамя Победы новым флагом России

Ведомости

Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил сделать Знамя Победы государственным флагом России, сообщили «РИА Новости». По его словам, западные страны боятся этого знамени, потому что он напоминает о «величии нашего народа и нашей великой победе».

«Я думаю, что настало время признать Знамя Победы нашим государственным флагом. Именно под ним сражались наши деды в Великой Отечественной войне, и под ним сегодня наша армия противостоит неонацистам, возродившимся на Украине и умело скрывающим долгие годы свое обличие в западных странах», — заявил Шеремет.

Он отметил, что гордится российским триколором, но на нынешнем этапе развития России, по мнению депутата, «как никогда актуально Знамя Победы как символ возрождающейся супердержавы».

Знамя Победы — это штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии. В мае 1945 г. советские солдаты водрузили знамя на крышу Рейхстага. Согласно законодательству РФ, Знамя Победы — это официальный символ победы советского народа и армии над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. Знамя ранее использовалось российскими войсками в рамках спецоперации на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных