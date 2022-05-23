Россия отозвала заявку Москвы на проведение «ЭКСПО-2030»

Россия принимает участие в «ЭКСПО» с момента его основания, но еще ни разу не проводила выставку у себя. По поручению президента России Владимира Путина Москва подала заявку на проведение выставки в апреле прошлого года. Кампания по продвижению кандидатуры Москвы должна была продлиться до 2023 г., а затем должно было состояться голосование генассамблеи Международного бюро выставок в Париже, после чего должен быть объявлен победитель.