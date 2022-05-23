Россия отозвала заявку Москвы на проведение «ЭКСПО-2030»
Россия 23 мая добровольно отозвала кандидатуру Москвы на проведение международной выставки «ЭКСПО-2030» из-за нечестной конкуренции, говорится в заявлении МИДа.
В министерстве отметили, что в условиях антироссийской кампании Запада Москва не может рассчитывать на честную конкуренцию и на беспристрастную оценку, «какими бы неоспоримыми преимуществами она ни обладала».
«В этой связи Российская Федерация приняла принципиальное решение добровольно отозвать кандидатуру Москвы на право проведения «ЭКСПО- 2030». Соответствующее уведомление в установленном порядке передано в Международное бюро выставок 23 мая 2022 г.» — сообщили в МИДе.
В министерстве добавили, что в Дубае все увидели российский павильон на «ЭКСПО-2020» и кому-то показалось, что лучше «действовать недобросовестными методами, чем состязаться на равных». МИД выразил надежду, что в будущем глобальное выставочное движение вернется к своей прикладной и неполитической деятельности, а также будут созданы условия для участия России в равноправной борьбе за право принять у себя «ЭКСПО».
Россия принимает участие в «ЭКСПО» с момента его основания, но еще ни разу не проводила выставку у себя. По поручению президента России Владимира Путина Москва подала заявку на проведение выставки в апреле прошлого года. Кампания по продвижению кандидатуры Москвы должна была продлиться до 2023 г., а затем должно было состояться голосование генассамблеи Международного бюро выставок в Париже, после чего должен быть объявлен победитель.
Москва предложила сделать темой «ЭКСПО-2030» «Прогресс человечества. Общее видение гармоничного мира». За право провести международную выставку в 2030 г. также боролись Пусан (Южная Корея), Эр-Рияд (Саудовская Аравия), Рим (Италия) и Одесса (Украина).