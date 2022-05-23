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Россия отозвала заявку Москвы на проведение «ЭКСПО-2030»

Ведомости

Россия 23 мая добровольно отозвала кандидатуру Москвы на проведение международной выставки «ЭКСПО-2030» из-за нечестной конкуренции, говорится в заявлении МИДа.

В министерстве отметили, что в условиях антироссийской кампании Запада Москва не может рассчитывать на честную конкуренцию и на беспристрастную оценку, «какими бы неоспоримыми преимуществами она ни обладала».

«В этой связи Российская Федерация приняла принципиальное решение добровольно отозвать кандидатуру Москвы на право проведения «ЭКСПО- 2030». Соответствующее уведомление в установленном порядке передано в Международное бюро выставок 23 мая 2022 г.» — сообщили в МИДе.

В министерстве добавили, что в Дубае все увидели российский павильон на «ЭКСПО-2020» и кому-то показалось, что лучше «действовать недобросовестными методами, чем состязаться на равных». МИД выразил надежду, что в будущем глобальное выставочное движение вернется к своей прикладной и неполитической деятельности, а также будут созданы условия для участия России в равноправной борьбе за право принять у себя «ЭКСПО».

Россия принимает участие в «ЭКСПО» с момента его основания, но еще ни разу не проводила выставку у себя. По поручению президента России Владимира Путина Москва подала заявку на проведение выставки в апреле прошлого года. Кампания по продвижению кандидатуры Москвы должна была продлиться до 2023 г., а затем должно было состояться голосование генассамблеи Международного бюро выставок в Париже, после чего должен быть объявлен победитель.

Москва предложила сделать темой «ЭКСПО-2030» «Прогресс человечества. Общее видение гармоничного мира». За право провести международную выставку в 2030 г. также боролись Пусан (Южная Корея), Эр-Рияд (Саудовская Аравия), Рим (Италия) и Одесса (Украина).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных