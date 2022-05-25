МИД Китая призвал создать зеленый коридор для экспорта зерна из России и Украины

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что США сознательно переворачивают положение дел «с ног на голову», когда делают подобные заявления. По словам дипломата, Киев минирует акватории портов, не давая судам вывозить в другие страны продовольствие и прочие товары.