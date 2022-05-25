МИД Китая призвал создать зеленый коридор для экспорта зерна из России и Украины
Мировое сообщество должно содействовать скорейшему прекращению огня, чтобы обеспечить возможность ввоза зерна из России и Украины, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе онлайн-встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.
«В нынешней ситуации международное сообщество должно содействовать скорейшему прекращению огня, чтобы обеспечить зеленый коридор для экспорта зерна из России и Украины. Китай готов поддерживать связь со всеми сторонами», — сообщил МИД Китая со ссылкой на министра.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что продовольственный кризис во всем мире усугубляется, потому что Россия якобы блокирует экспорт Украиной миллионов тонн зерна, сообщил ТАСС. В Москве подчеркивали, что мировой продовольственный кризис провоцируют антироссийские санкции.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что США сознательно переворачивают положение дел «с ног на голову», когда делают подобные заявления. По словам дипломата, Киев минирует акватории портов, не давая судам вывозить в другие страны продовольствие и прочие товары.
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд ранее заявила в интервью ВВС, что генсекретарь ООН Антониу Гутерриш обсуждает с Украиной, Россией и Турцией разминирование Черного моря, чтобы создать безопасные коридоры для прохода судов. 25 мая разблокировку каналов поставки зерна обсудили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.