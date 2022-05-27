Володин заявил о потере США поддержки большинства в мире
Вашингтон потерял поддержку большинства в мире, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин со ссылкой на данные последних голосований в ООН. Он отметил, что в странах, которые не поддерживают США, проживает большинство населения планеты.
«США утратили поддержку большинства в мире. Последние голосования, которые проходили в ООН, показывают, что страны, не поддерживающие Вашингтон, представляют большую часть населения планеты», — отметил Володин.
Он напомнил, что в начале марта Генассамблея ООН рассматривала вопрос об осуждении спецоперации России на Украине. Тогда против России отказались выступать 40 стран, в которых живут 4,47 млрд человек, или 57,3% жителей планеты. В апреле Генассамблея рассматривала вопрос о приостановке членства России в Совете по правам человека ООН. В этот раз против России не проголосовали 82 страны, в которых проживают 76,2% населения мира.
«Как видим, зачастую за принимаемыми в ООН большинством голосов решениями в реальности стоит меньшинство. По этой причине Джо Байден и стремится реформировать ООН — чтобы удержать позиции США. Отчаянно желает сохранить однополярную модель, которая себя изжила», — отметил Володин.
Накануне Россия и Китай наложили вето при голосовании Совета безопасности ООН по проекту резолюции США, в котором предлагается ужесточить санкции в отношении Северной Кореи из-за ракетных испытаний. За проект проголосовали Великобритания, США, Франция, Албания, Бразилия, Габон, Гана, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия и ОАЭ.