Володин заявил о потере США поддержки большинства в мире

Он напомнил, что в начале марта Генассамблея ООН рассматривала вопрос об осуждении спецоперации России на Украине. Тогда против России отказались выступать 40 стран, в которых живут 4,47 млрд человек, или 57,3% жителей планеты. В апреле Генассамблея рассматривала вопрос о приостановке членства России в Совете по правам человека ООН. В этот раз против России не проголосовали 82 страны, в которых проживают 76,2% населения мира.