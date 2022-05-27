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Пророссийские власти Запорожья предложили передать РФ военные базы ВСУ

Ведомости

России необходимо передать украинские военные базы на приазовской части освобожденных территорий Украины, заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

«Мое глубокое убеждение, что залогом безопасности Запорожской области должно быть постоянное присутствие российской армии. Это даст нам понимание, спокойствие и гарантии безопасности», — отметил Рогов (цитата по «РИА Новости»).

Он предположил, что российские военные могли бы разместиться на теперь уже бывшей украинской военно-морской базе «Восток», расположенной в освобожденном городе Бердянск на берегу Азовского моря, а также военно-воздушной базе в Мелитополе.

24 мая замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что власти региона обратятся к России с просьбой разместить на территории региона российскую военную базу. Он отметил, что Херсонскую область от ударов ВСУ защищают именно российские военнослужащие. «Российская армия стала гарантом сохранения мира и безопасности нашего региона», — заявил Стремоусов (цитата по «РИА Новости).

Ранее в ходе спецоперации России на Украине российские войска установили контроль над Херсонской областью и Запорожьем. ВГА Херсонской области заявляла, что планирует войти в состав России. Сейчас на территории региона установлена бивалютная зона — там используются гривны и рубли. 25 мая Рогов заявлял, что регион должен вступить в состав России после освобождения его областного центра российскими военными.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отметил, что жители Херсонской области сами должны решить судьбу своего региона. 18 мая глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что видит будущее Херсонской и Запорожской областей вместе с полуостровом, в границах одного государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных