Пророссийские власти Запорожья предложили передать РФ военные базы ВСУ
России необходимо передать украинские военные базы на приазовской части освобожденных территорий Украины, заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.
«Мое глубокое убеждение, что залогом безопасности Запорожской области должно быть постоянное присутствие российской армии. Это даст нам понимание, спокойствие и гарантии безопасности», — отметил Рогов (цитата по «РИА Новости»).
Он предположил, что российские военные могли бы разместиться на теперь уже бывшей украинской военно-морской базе «Восток», расположенной в освобожденном городе Бердянск на берегу Азовского моря, а также военно-воздушной базе в Мелитополе.
24 мая замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что власти региона обратятся к России с просьбой разместить на территории региона российскую военную базу. Он отметил, что Херсонскую область от ударов ВСУ защищают именно российские военнослужащие. «Российская армия стала гарантом сохранения мира и безопасности нашего региона», — заявил Стремоусов (цитата по «РИА Новости).
Ранее в ходе спецоперации России на Украине российские войска установили контроль над Херсонской областью и Запорожьем. ВГА Херсонской области заявляла, что планирует войти в состав России. Сейчас на территории региона установлена бивалютная зона — там используются гривны и рубли. 25 мая Рогов заявлял, что регион должен вступить в состав России после освобождения его областного центра российскими военными.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отметил, что жители Херсонской области сами должны решить судьбу своего региона. 18 мая глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что видит будущее Херсонской и Запорожской областей вместе с полуостровом, в границах одного государства.