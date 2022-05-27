Пророссийские власти Запорожья предложили передать РФ военные базы ВСУ

Ранее в ходе спецоперации России на Украине российские войска установили контроль над Херсонской областью и Запорожьем. ВГА Херсонской области заявляла, что планирует войти в состав России. Сейчас на территории региона установлена бивалютная зона — там используются гривны и рубли. 25 мая Рогов заявлял, что регион должен вступить в состав России после освобождения его областного центра российскими военными.