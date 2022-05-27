МИД объявил о высылке пяти хорватских дипломатов
МИД РФ в качестве ответной меры на недружественные шаги Загреба объявил пятерых сотрудников посольства Хорватии персонами нон грата, следует из заявления внешнеполитического ведомства. Такая нота была вручена послу Хорватии в Москве Томиславу Цару.
В заявлении говорится, что Цару был выражен решительный протест в связи с «безосновательными попытками властей Хорватии возложить на Россию вину за военные преступления на Украине и оказанием хорватской стороной военной помощи неонацистскому киевскому режиму».
6 апреля министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман объявил о высылке из страны части сотрудников посольства России после публикации видео из украинской Бучи, которое якобы доказывает причастность российских военных к преступлениям против мирных жителей. Он отметил, что хорватская сторона пойдет на такой шаг в знак солидарности со странами ЕС и НАТО.
12 апреля посол России в республике Андрей Нестеренко сообщил, что российские дипломаты должны покинуть территорию страны до 25 апреля. По его словам, Москва уже готовит ответ на высылку сотрудников диппредставительства. После этого посольство России в Загребе объявило о закрытии консульского отдела.
25 апреля официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Хорватия отказала России в гуманитарном рейсе для эвакуации группы сотрудников российского посольства. По ее словам, Загреб продолжает развивать антироссийскую линию, разрушая сложившиеся двусторонние отношения между странами.
После появления публикаций и видео из украинской Бучи Минобороны РФ опровергло обвинения и назвало представленные материалы провокацией, организованной после вывода российских войск из города для того, чтобы очернить страну. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее в Буче фейком.