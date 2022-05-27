МИД объявил о высылке пяти хорватских дипломатов

6 апреля министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман объявил о высылке из страны части сотрудников посольства России после публикации видео из украинской Бучи, которое якобы доказывает причастность российских военных к преступлениям против мирных жителей. Он отметил, что хорватская сторона пойдет на такой шаг в знак солидарности со странами ЕС и НАТО.