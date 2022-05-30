Минобороны сообщило об уничтожении на Украине итальянских гаубиц
Российские военные уничтожили на Украине огневую позицию гаубиц итальянского производства, сообщает пресс-служба Минобороны.
В ведомстве пояснили, что огневая позиция украинских военных, вооруженных итальянскими гаубицами, была обнаружена средствами артиллерийской разведки.
«После доразведки расчетом беспилотного летательного аппарата по огневой позиции был нанесен удар высокоточным артиллерийским боеприпасом. Объективный контроль БПЛА подтвердил уничтожение российскими артиллеристами артиллерийского взвода украинских националистов со 155 мм итальянскими гаубицами», — отмечено в сообщении.
Италия обеспечивает Украину оружием с марта текущего года. В начале мая министр иностранных дел республики Луиджи Ди Майо заявил, что направляемое Киеву оружие не может использоваться для поражения территории России. Глава входящего в правящую коалицию движения «5 звезд», которое представляет Ди Майо, экс-премьер Джузеппе Конте подчеркнул, что движение не поддерживает направление наступательного оружия Украине.
11 мая газета Corriere della Sera сообщила, что итальянские власти готовятся отправить еще больше военнослужащих в страны, граничащие с Украиной, а также предоставить Киеву оружие для борьбы с беспилотниками, создания помех для радаров и системы защиты от возможных атак на инфраструктуру.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР.