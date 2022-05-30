Минобороны сообщило об уничтожении на Украине итальянских гаубиц

11 мая газета Corriere della Sera сообщила, что итальянские власти готовятся отправить еще больше военнослужащих в страны, граничащие с Украиной, а также предоставить Киеву оружие для борьбы с беспилотниками, создания помех для радаров и системы защиты от возможных атак на инфраструктуру.