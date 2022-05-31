МИД России разработал план на случай эвакуации дипломатов
Министерство иностранных дел России пока не видит необходимости эвакуировать российских дипломатов из недружественных стран, однако МИД предусмотрел меры на случай, если это понадобится, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на статс-секретаря — замминистра иностранных дел Евгения Иванова. В список недружественных стран вошли 48 государств, в том числе США, Великобритания и страны ЕС.
По его словам, власти нескольких стран, в которых повысился уровень русофобии, приняли меры, чтобы оградить посольства России от нападений экстремистов. Однако такие меры приняли не везде, отметил Иванов.
«Тем не менее, необходимости в эвакуации части сотрудников российских загранучреждений из недружественных государств на данном этапе в целом не усматриваем. Хотя такие меры на случай нежелательного развития событий, конечно же, предусмотрены», — заявил дипломат.
После начала спецоперации на Украине западные страны начали высылать часть российских дипломатов из своих столиц. МИД России принял зеркальные меры и выслал дипломатов недружественных стран из Москвы. Также послы России в США и Польше сообщили о блокировке счетов дипмиссий в этих странах. Посол России в Варшаве Сергей Андреев заявлял, что российские власти в ответ заблокировали счета польского посольства в Москве. Страны Прибалтики закрыли свои генконсульства в России, а Россия закрыла свои представительства в этих странах.