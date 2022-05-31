Шольц анонсировал создание самой большой армии в Европе среди стран НАТО
В Германии скоро появится «самая большая традиционная армия в Европе» среди стран Североатлантического альянса, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью газетам Neue Berliner Redaktionsgesellschaft, Stuttgarter Zeitung и Stuttgarter Nachrichten.
«Германия скоро будет иметь самую большую обычную армию в Европе в рамках НАТО», — отметил Шольц, добавив, что это значительно укрепит безопасность ФРГ и ее союзников (цитата по ТАСС). Канцлер также затронул тему поставок оружия на Украину, выразив непонимание критики, высказанной в адрес властей Германии как внутри страны, так и за рубежом.
«Мы передали оружие и будем поставлять больше вооружений», — отменил Шольц, добавив, что немецкие предприятия работают над заказами по тяжелому вооружению для Украины. В этом контексте канцлер напомнил, что зенитные самоходные установки Gepard должны быть переданы Киеву в конце июля. Помимо этого уже идет обучение украинских военнослужащих навыкам обращения с артиллерийской установкой Panzerhaubitze 2000.
Ранее агентство DPA со ссылкой на источники сообщило, что Украина получит первые 15 из 50 обещанных ЗСУ Gepard только в июле. Как сообщают собеседники, отправка только 15 ЗСУ стала результатом переговоров главы минобороны Германии Кристине Ламбрехт с ее украинским коллегой Алексеем Резниковым. Для этих машин будет также передано около 60 000 единиц боеприпасов. В течение лета планируется поставка еще 15 таких зенитных установок.
Проблемы с поставкой связаны с тем, что оригинальные снаряды для спаренных 35-мм пушек Gepard производит швейцарская компания Oerlikon, входящая в состав немецкой группы Rheinmetall. Правительство Швейцарии принципиально запрещает поставлять производимое ею оружие и боеприпасы в зоны боевых действий. У самой же Германии было только 23 000 таких боеприпасов, что достаточно лишь для получаса стрельбы одной установки.
Зенитная самоходная установка Gepard (или «танк ПВО Gepard») была разработана в 1963 г. на базе основного немецкого танка «Леопард-1», а производится серийно и поступает в войска с 1973 г. «Гепард» вооружен двумя 35-мм пушками с эффективной дальностью стрельбы до 3 км. Gepard является близким аналогом своей советской «ровесницы» ЗСУ-23-4 «Шилка» (1964 г.), которая состоит на вооружении ВСУ, однако имеет меньшую максимальную дальность стрельбы — до 2,5 км.