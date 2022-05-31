Шольц анонсировал создание самой большой армии в Европе среди стран НАТО

Проблемы с поставкой связаны с тем, что оригинальные снаряды для спаренных 35-мм пушек Gepard производит швейцарская компания Oerlikon, входящая в состав немецкой группы Rheinmetall. Правительство Швейцарии принципиально запрещает поставлять производимое ею оружие и боеприпасы в зоны боевых действий. У самой же Германии было только 23 000 таких боеприпасов, что достаточно лишь для получаса стрельбы одной установки.