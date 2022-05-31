Газета
Политика

Шольц анонсировал создание самой большой армии в Европе среди стран НАТО

Ведомости

В Германии скоро появится «самая большая традиционная армия в Европе» среди стран Североатлантического альянса, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью газетам Neue Berliner Redaktionsgesellschaft, Stuttgarter Zeitung и Stuttgarter Nachrichten.

«Германия скоро будет иметь самую большую обычную армию в Европе в рамках НАТО», — отметил Шольц, добавив, что это значительно укрепит безопасность ФРГ и ее союзников (цитата по ТАСС). Канцлер также затронул тему поставок оружия на Украину, выразив непонимание критики, высказанной в адрес властей Германии как внутри страны, так и за рубежом.

«Мы передали оружие и будем поставлять больше вооружений», — отменил Шольц, добавив, что немецкие предприятия работают над заказами по тяжелому вооружению для Украины. В этом контексте канцлер напомнил, что зенитные самоходные установки Gepard должны быть переданы Киеву в конце июля. Помимо этого уже идет обучение украинских военнослужащих навыкам обращения с артиллерийской установкой Panzerhaubitze 2000.

Ранее агентство DPA со ссылкой на источники сообщило, что Украина получит первые 15 из 50 обещанных ЗСУ Gepard только в июле. Как сообщают собеседники, отправка только 15 ЗСУ стала результатом переговоров главы минобороны Германии Кристине Ламбрехт с ее украинским коллегой Алексеем Резниковым. Для этих машин будет также передано около 60 000 единиц боеприпасов. В течение лета планируется поставка еще 15 таких зенитных установок.

Проблемы с поставкой связаны с тем, что оригинальные снаряды для спаренных 35-мм пушек Gepard производит швейцарская компания Oerlikon, входящая в состав немецкой группы Rheinmetall. Правительство Швейцарии принципиально запрещает поставлять производимое ею оружие и боеприпасы в зоны боевых действий. У самой же Германии было только 23 000 таких боеприпасов, что достаточно лишь для получаса стрельбы одной установки.

Зенитная самоходная установка Gepard (или «танк ПВО Gepard») была разработана в 1963 г. на базе основного немецкого танка «Леопард-1», а производится серийно и поступает в войска с 1973 г. «Гепард» вооружен двумя 35-мм пушками с эффективной дальностью стрельбы до 3 км. Gepard является близким аналогом своей советской «ровесницы» ЗСУ-23-4 «Шилка» (1964 г.), которая состоит на вооружении ВСУ, однако имеет меньшую максимальную дальность стрельбы — до 2,5 км.

Ранее по теме: Die Welt: Кулеба выразил недовольство из-за проблем с поставками оружия из Германии

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных