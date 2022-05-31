Минобороны сообщило о найденном на «Азовстали» фургоне с телами погибших
Российские военные нашли на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе фургон с неработавшей системой охлаждения, в котором были 152 тела погибших украинских военных, сообщило Минобороны России. Военные планируют в ближайшее время передать останки представителям Украины.
В министерстве напомнили, что командование нацбатальона «Азов» (символика подразделения признана экстремистской в России и запрещена) перед сдачей в плен публично попросило президента Украины Владимира Зеленского забрать тела погибших, чтобы передать их семьям, однако российская сторона не получала таких запросов.
По данным Минобороны, во время обследования фургона российские саперы выявили установленные под телами погибших украинских военнослужащих четыре мины. «Совокупная масса взрывчатого вещества в них была достаточна для уничтожения всех оставшихся в фургоне останков тел», — сообщили в ведомстве.
В результате допроса пленных боевиков удалось выяснить, что минирование тел было проведено по прямому указанию из Киева, говорится в сообщении Минобороны. Таким образом они пытались «обвинить Россию в намеренном уничтожении останков тел» и не допустить их вывоза для передачи родственникам, чтобы «спасти политическую репутацию киевского режима и лично Зеленского».
20 мая министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении «Азовстали». В начале мая с территории завода эвакуировали мирных жителей, а 16 мая, по данным Минобороны, с территории завода вышли и сдались в плен 2439 человек. По словам главы республики Дениса Пушилина, все украинские пленные, сдавшиеся с укреплений «Азовстали», содержатся сейчас на территории ДНР. Власти ДНР неоднократно заявляли, что захваченных военных будет судить специальный трибунал.