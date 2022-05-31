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Минобороны сообщило о найденном на «Азовстали» фургоне с телами погибших

Ведомости

Российские военные нашли на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе фургон с неработавшей системой охлаждения, в котором были 152 тела погибших украинских военных, сообщило Минобороны России. Военные планируют в ближайшее время передать останки представителям Украины. 

В министерстве напомнили, что командование нацбатальона «Азов» (символика подразделения признана экстремистской в России и запрещена) перед сдачей в плен публично попросило президента Украины Владимира Зеленского забрать тела погибших, чтобы передать их семьям, однако российская сторона не получала таких запросов.

По данным Минобороны, во время обследования фургона российские саперы выявили установленные под телами погибших украинских военнослужащих четыре мины. «Совокупная масса взрывчатого вещества в них была достаточна для уничтожения всех оставшихся в фургоне останков тел», — сообщили в ведомстве.

В результате допроса пленных боевиков удалось выяснить, что минирование тел было проведено по прямому указанию из Киева, говорится в сообщении Минобороны. Таким образом они пытались «обвинить Россию в намеренном уничтожении останков тел» и не допустить их вывоза для передачи родственникам, чтобы «спасти политическую репутацию киевского режима и лично Зеленского».

20 мая министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении «Азовстали». В начале мая с территории завода эвакуировали мирных жителей, а 16 мая, по данным Минобороны, с территории завода вышли и сдались в плен 2439 человек. По словам главы республики Дениса Пушилина, все украинские пленные, сдавшиеся с укреплений «Азовстали», содержатся сейчас на территории ДНР. Власти ДНР неоднократно заявляли, что захваченных военных будет судить специальный трибунал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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