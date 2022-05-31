Минобороны сообщило о найденном на «Азовстали» фургоне с телами погибших

20 мая министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении «Азовстали». В начале мая с территории завода эвакуировали мирных жителей, а 16 мая, по данным Минобороны, с территории завода вышли и сдались в плен 2439 человек. По словам главы республики Дениса Пушилина, все украинские пленные, сдавшиеся с укреплений «Азовстали», содержатся сейчас на территории ДНР. Власти ДНР неоднократно заявляли, что захваченных военных будет судить специальный трибунал.