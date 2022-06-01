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Минобороны сообщило об уничтожении замаскированной техники ВСУ

Ведомости

Российская батарея реактивных систем залпового огня «Ураган» уничтожила замаскированную бронетехнику ВСУ, живую силу и средства огневого поражения по координатам, полученным с беспилотника, сообщило Минобороны России.

«Батарея РСЗО "Ураган" от операторов БпЛА "Орлан-10" получила координаты разведанных укреплённых позиций ВСУ. После получения целей батарея выдвинулась на огневую позицию и нанесла удар по замаскированной бронетехнике и опорному пункту противника. В результате нанесённого удара были уничтожены бронетехника, живая сила и средства огневого поражения подразделений ВСУ», — сообщили в министерстве.

Накануне Минобороны сообщило, что ракетные войска и артиллерия России поразили 38 пунктов управления ВСУ, 417 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 46 огневых позиций артиллерийских и минометных батарей. Также было уничтожено 36 единиц вооружения и техники, в том числе украинская батарея РСЗО «Ураган», два склада боеприпасов и склад топлива.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных