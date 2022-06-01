Минобороны сообщило об уничтожении замаскированной техники ВСУ

Накануне Минобороны сообщило, что ракетные войска и артиллерия России поразили 38 пунктов управления ВСУ, 417 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 46 огневых позиций артиллерийских и минометных батарей. Также было уничтожено 36 единиц вооружения и техники, в том числе украинская батарея РСЗО «Ураган», два склада боеприпасов и склад топлива.