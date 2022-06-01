Папа Римский призвал не использовать пшеницу как оружие
Не нужно использовать пшеницу — основной продукт питания для миллионов людей — в качестве оружия, заявил папа римский Франциск, слова которого передает итальянское агентство ANSA.
«Прошу, не используйте пшеницу, основной продукт питания, в качестве оружия. Блокировка экспорта зерна с Украины, от которого зависят жизни миллионов людей, особенно в беднейших странах, вызывает большую тревогу», — сказал Франциск. Он также призвал мировых лидеров «приложить все усилия для решения этого вопроса и гарантировать всеобщее право человека на питание».
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны ЕС достичь соглашения с Россией о вывозе с Украины 20 млн т пшеницы. «Это тема чрезвычайной важности. Мы не можем позволить, чтобы мир голодал», — добавил он.
В ответ на это глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что военно-морской флот России сможет обеспечить беспрепятственный проход судов с зерном в Средиземное море, если украинская сторона разминирует выходы из портов. Его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу, в свою очередь, отметил, что возобновлению морского импорта украинского зерна мешают установленные у берегов Одесской области мины и запрет на страхование российских судов и обслуживание их в международных портах.
После начала военных действий на территории Украины генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что сложившийся кризис может ввергнуть более одной пятой части человечества, то есть до 1,7 млрд человек, в нищету и голод. Это прежде всего может случиться из-за того, что на долю Украины и РФ приходится 30% мирового производства пшеницы и ячменя, пятой части кукурузы и более половины подсолнечного масла. Зерно из этих двух стран кормит самых бедных и уязвимых людей в мире, отметил глава ООН.