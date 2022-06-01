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Папа Римский призвал не использовать пшеницу как оружие

Ведомости

Не нужно использовать пшеницу — основной продукт питания для миллионов людей — в качестве оружия, заявил папа римский Франциск, слова которого передает итальянское агентство ANSA.

«Прошу, не используйте пшеницу, основной продукт питания, в качестве оружия. Блокировка экспорта зерна с Украины, от которого зависят жизни миллионов людей, особенно в беднейших странах, вызывает большую тревогу», — сказал Франциск. Он также призвал мировых лидеров «приложить все усилия для решения этого вопроса и гарантировать всеобщее право человека на питание».

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны ЕС достичь соглашения с Россией о вывозе с Украины 20 млн т пшеницы. «Это тема чрезвычайной важности. Мы не можем позволить, чтобы мир голодал», — добавил он.

В ответ на это глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что военно-морской флот России сможет обеспечить беспрепятственный проход судов с зерном в Средиземное море, если украинская сторона разминирует выходы из портов. Его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу, в свою очередь, отметил, что возобновлению морского импорта украинского зерна мешают установленные у берегов Одесской области мины и запрет на страхование российских судов и обслуживание их в международных портах. 

После начала военных действий на территории Украины генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что сложившийся кризис может ввергнуть более одной пятой части человечества, то есть до 1,7 млрд человек, в нищету и голод. Это прежде всего может случиться из-за того, что на долю Украины и РФ приходится 30% мирового производства пшеницы и ячменя, пятой части кукурузы и более половины подсолнечного масла. Зерно из этих двух стран кормит самых бедных и уязвимых людей в мире, отметил глава ООН.

Ранее по теме: Глава МИД Турции заявил, что мины мешают выводу судов с зерном из украинских портов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных