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Росгвардеец погиб в Донбассе во время столкновения с иностранными наемниками

Ведомости

Сержант Росгвардии Адам Бисултанов погиб в бою с иностранными наемниками, в числе которых был сын члена парламента Великобритании Бен Грант. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Росгвардии сообщили, что командир отдельной бригады оперативного назначения сержант Бисултанов погиб 26 мая, «спасая товарищей при выполнении боевой задачи». В ходе огневой поддержки был подбит бронетранспортер, в котором находился военный, в результате чего он получил ранения, не совместимые с жизнью, говорится в сообщении.

Было установлено, что подразделение Росгвардии вело бой с группой наемников из Великобритании и США. Видео столкновения появилось в сети 28 мая. В частности, на камеру GoPro была заснята атака одного из бойцов группы наемников — сына члена парламента Великобритании Бена Гранта, говорится на сайте ведомства. Все видеоматериалы были переданы в военно-следственное управление по Западному военному округу.

Ранее сегодня Минобороны России сообщило, что иностранные наемники перестали прибывать на Украину для участия в военных действиях с начала мая, общее число наемников сократилось вдвое, до 3500 человек. В министерстве добавили, что российские военные уничтожили высокоточным оружием сотни наемников, однако большая часть боевиков погибла в зоне боевых действий из-за низкого уровня подготовки и отсутствия реального боевого опыта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных