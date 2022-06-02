Росгвардеец погиб в Донбассе во время столкновения с иностранными наемниками

Было установлено, что подразделение Росгвардии вело бой с группой наемников из Великобритании и США. Видео столкновения появилось в сети 28 мая. В частности, на камеру GoPro была заснята атака одного из бойцов группы наемников — сына члена парламента Великобритании Бена Гранта, говорится на сайте ведомства. Все видеоматериалы были переданы в военно-следственное управление по Западному военному округу.