Росгвардеец погиб в Донбассе во время столкновения с иностранными наемниками
Сержант Росгвардии Адам Бисултанов погиб в бою с иностранными наемниками, в числе которых был сын члена парламента Великобритании Бен Грант. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В Росгвардии сообщили, что командир отдельной бригады оперативного назначения сержант Бисултанов погиб 26 мая, «спасая товарищей при выполнении боевой задачи». В ходе огневой поддержки был подбит бронетранспортер, в котором находился военный, в результате чего он получил ранения, не совместимые с жизнью, говорится в сообщении.
Было установлено, что подразделение Росгвардии вело бой с группой наемников из Великобритании и США. Видео столкновения появилось в сети 28 мая. В частности, на камеру GoPro была заснята атака одного из бойцов группы наемников — сына члена парламента Великобритании Бена Гранта, говорится на сайте ведомства. Все видеоматериалы были переданы в военно-следственное управление по Западному военному округу.
Ранее сегодня Минобороны России сообщило, что иностранные наемники перестали прибывать на Украину для участия в военных действиях с начала мая, общее число наемников сократилось вдвое, до 3500 человек. В министерстве добавили, что российские военные уничтожили высокоточным оружием сотни наемников, однако большая часть боевиков погибла в зоне боевых действий из-за низкого уровня подготовки и отсутствия реального боевого опыта.