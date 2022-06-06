Британские консерваторы проголосуют по вотуму недоверия Джонсону

В январе британский таблоид The Mirror опубликовал материал о том, что сотрудники аппарата премьер-министра регулярно устраивали в его резиденции вечеринки, несмотря на действовавшие ограничения по коронавирусу. Такие мероприятия проводились не только в первые волны пандемии в 2020 г., но и в середине апреля 2021 г., накануне похорон принца Филиппа, мужа королевы Елизаветы II.