Газета
Политика

Британские консерваторы проголосуют по вотуму недоверия Джонсону

Ведомости

Консервативная партия Великобритании 6 июня проведет голосование по вотуму недоверия премьер-министру страны Борису Джонсону, сообщил Sky News со ссылкой на председателя так называемого «Комитета 1992» Грэма Брейди.

По его словам, более 15% членов парламента из партии тори (так называют «Комитет 1922») призвали провести голосование по вотуму доверия. Оно пройдет 6 июня с 20:00 до 22:00 мск. Перед голосованием премьер-министр выступит перед депутатами своей партии.

Издание пояснило, что для сохранения поста главы партии Джонсону нужно набрать 50% плюс один голос – то есть как минимум 180 голосов парламентариев.

В январе британский таблоид The Mirror опубликовал материал о том, что сотрудники аппарата премьер-министра регулярно устраивали в его резиденции вечеринки, несмотря на действовавшие ограничения по коронавирусу. Такие мероприятия проводились не только в первые волны пандемии в 2020 г., но и в середине апреля 2021 г., накануне похорон принца Филиппа, мужа королевы Елизаветы II.

Джонсону, его супруге Керри Джонсон и канцлеру казначейства Великобритании Риши Сунак пришлось выплатить штрафы за нарушения по решению суда. Джонсону также пришлось принести официальные извинения перед депутатами британского парламента. Представители оппозиционных партий призвали к его отставке.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных