Британские консерваторы проголосуют по вотуму недоверия Джонсону
Консервативная партия Великобритании 6 июня проведет голосование по вотуму недоверия премьер-министру страны Борису Джонсону, сообщил Sky News со ссылкой на председателя так называемого «Комитета 1992» Грэма Брейди.
По его словам, более 15% членов парламента из партии тори (так называют «Комитет 1922») призвали провести голосование по вотуму доверия. Оно пройдет 6 июня с 20:00 до 22:00 мск. Перед голосованием премьер-министр выступит перед депутатами своей партии.
Издание пояснило, что для сохранения поста главы партии Джонсону нужно набрать 50% плюс один голос – то есть как минимум 180 голосов парламентариев.
В январе британский таблоид The Mirror опубликовал материал о том, что сотрудники аппарата премьер-министра регулярно устраивали в его резиденции вечеринки, несмотря на действовавшие ограничения по коронавирусу. Такие мероприятия проводились не только в первые волны пандемии в 2020 г., но и в середине апреля 2021 г., накануне похорон принца Филиппа, мужа королевы Елизаветы II.
Джонсону, его супруге Керри Джонсон и канцлеру казначейства Великобритании Риши Сунак пришлось выплатить штрафы за нарушения по решению суда. Джонсону также пришлось принести официальные извинения перед депутатами британского парламента. Представители оппозиционных партий призвали к его отставке.