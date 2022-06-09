Посол ФРГ указал на обвал отношений страны с Россией

По его словам, особенно изменилось присутствие Германии в России. Он напомнил, что из-за высылок дипломатов германская сторона потеряла в посольстве и генеральных консульствах «много коллег, которые ни в чем не виновны». По его словам, после 24 февраля из России ушла и основная часть бизнеса, а многочисленные программы и проекты были закрыты или приостановлены. Двусторонние отношения России и Германии и в будущем будут носить иной характер, заключил дипломат.