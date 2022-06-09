Посол ФРГ указал на обвал отношений страны с Россией
Двусторонние отношения Германии и России после 24 февраля резко ухудшились, тем не менее страны останутся соседями со всеми вытекающими последствиями, заявил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр.
«Когда я смотрю на то, какой была ситуация в начале февраля – в области науки, культуры, экономики – и какова она сегодня, каковы перспективы на будущее, то это настоящий обвал, который не оставляет равнодушными тех, кто выступал за доброе взаимодействие народов наших стран», — отметил фон Гай (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, особенно изменилось присутствие Германии в России. Он напомнил, что из-за высылок дипломатов германская сторона потеряла в посольстве и генеральных консульствах «много коллег, которые ни в чем не виновны». По его словам, после 24 февраля из России ушла и основная часть бизнеса, а многочисленные программы и проекты были закрыты или приостановлены. Двусторонние отношения России и Германии и в будущем будут носить иной характер, заключил дипломат.
В конце апреля российский МИД объявил персонами нон грата 40 сотрудников немецких дипломатических учреждений в России. Это был зеркальный ответ на выдворение из ФРГ 40 российских дипломатов. Решение было принято после появления кадров из города Буча в Киевской области, которые, как утверждают власти Германии и ряда других западных стран, свидетельствуют о преступлениях, совершенных против мирного населения. Минобороны неоднократно отвергало эти обвинения.
Ряд немецких компаний также объявили о приостановке свое деятельности в России или об уходе из страны. В их число вошли, в частности, Adidas, Mercedes-Benz, Henkel и др. По данным исследования Йельского университета, с начала военной операции на Украине и введения западных санкций более 1000 иностранных компаний покинули Россию или каким-либо образом ограничили свою деятельность в стране.