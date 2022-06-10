Путин принял приглашение президента Туркмении посетить страну

40-летний Сердар Бердымухамедов был назначен замглавы МИДа Туркменистана в марте 2018 г., тогда же он был избран депутатом парламента страны. В январе 2019-го был освобожден от должности замглавы МИДа и назначен на пост заместителя хякима (губернатора) Ахалского велаята (области). В июне 2019 г. стал главой этого региона. С февраля 2020-го возглавлял министерство промышленности и строительного производства республики, а в феврале 2021-го одновременно получил должности вице-премьера, председателя Высшей контрольной палаты и введен в Государственный совет безопасности.