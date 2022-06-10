Путин принял приглашение президента Туркмении посетить страну
Президент России Владимир Путин принял приглашение нового президента Туркмении Сердара Бердымухамедова посетить страну. 10 июня Бердымухамедов прибыл в Москву с первым иностранным визитом, сообщает пресс-служба Кремля.
«Спасибо, я обязательно воспользуюсь этим», — сказал Путин, отвечая на предложение президента Туркмении. Он подчеркнул, что выбор России как цели для первого зарубежного визита нового туркменского лидера «лишний раз подчеркивает особый характер наших отношений».
«Хочу вас попросить передать самые наилучшие пожелания предыдущему президенту [Г. Бердымухамедову], моему хорошему и доброму другу, – новых успехов и здоровья, естественно», — добавил Путин.
Сын второго президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова Сердар 15 марта победил на состоявшихся за день до этого внеочередных выборах главы государства с 72,97% голосов, согласно данным Центризбиркома республики. Досрочные выборы состоялись в минувшую субботу при явке 97,17%. Всего в них участвовало 9 кандидатов. Кандидатуру Бердымухамедова-младшего выдвинула правящая Демократическая партия Туркменистана. Ранее он заявлял, что в случае победы намерен продолжить нейтральную внешнюю политику. 19 марта Бердымухамедов-младший вступил в должность.
Выборы, которые по плану должны были пройти в 2024 г., состоялись по поручению правящего страной с 2007 г. президента Гурбангулы Бердымухамедова. Он в феврале заявил о намерении уступить свой пост, оставив за собой должность председателя верхней палаты парламента страны.
40-летний Сердар Бердымухамедов был назначен замглавы МИДа Туркменистана в марте 2018 г., тогда же он был избран депутатом парламента страны. В январе 2019-го был освобожден от должности замглавы МИДа и назначен на пост заместителя хякима (губернатора) Ахалского велаята (области). В июне 2019 г. стал главой этого региона. С февраля 2020-го возглавлял министерство промышленности и строительного производства республики, а в феврале 2021-го одновременно получил должности вице-премьера, председателя Высшей контрольной палаты и введен в Государственный совет безопасности.
Последний раз выборы президента в Туркмении состоялись в 2017 г., Гурбангулы Бердымухамедов победил на них с результатом 94,27%. Годом ранее в стране были приняты поправки в Конституцию, которые отменили возрастное ограничение в 70 лет для избрания президентом, а также увеличили президентский срок с пяти до семи лет.