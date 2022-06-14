Костин заявил о начале новой «холодной войны»

По его мнению, по-настоящему серьезным сигналом стал 2014 г., когда крупнейшие российские банки были отрезаны от западных рынков капитала, а некоторые банки — отключены от международных платежных систем. Костин отметил, что сейчас очевидно, что интеграция России в глобальный рынок и политические структуры на условиях «вторичности» не могла быть устойчивой. Она не только не учитывала национальные интересы страны в ключевых сферах, но и не предусматривала равноправного и взаимоуважительного диалога, подчеркнул он.