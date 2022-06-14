Костин заявил о начале новой «холодной войны»
«Санкции — надолго. Глобализация в прежнем виде закончилась. Мир, вероятно, будет снова жестко поделен на "своих" и "чужих". Это холодная война 2.0», — заявил Костин. Он напомнил, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс ранее заявила, что допуск на мировой рынок можно заслужить «игрой по правилам». «Россия получила «красную карточку». Китай — пока «желтую», — пояснил он.
Он отметил, что после распада СССР Россия вступила в игру «глобализация», правила которой сформулировали другие страны без ее участия. Одним из бенефициаров этого процесса стал российский финансовый сектор, который за несколько лет был создан практически с нуля на основе американских и европейских технологических платформ, инструментов и практик ведения бизнеса, однако кризис 2008 г. продемонстрировал риски зависимости фондирования экономики от внешних рынков, пишет Костин.
По его мнению, по-настоящему серьезным сигналом стал 2014 г., когда крупнейшие российские банки были отрезаны от западных рынков капитала, а некоторые банки — отключены от международных платежных систем. Костин отметил, что сейчас очевидно, что интеграция России в глобальный рынок и политические структуры на условиях «вторичности» не могла быть устойчивой. Она не только не учитывала национальные интересы страны в ключевых сферах, но и не предусматривала равноправного и взаимоуважительного диалога, подчеркнул он.