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Костин заявил о начале новой «холодной войны»

Ведомости

Глава ВТБ Андрей Костин заявил в колонке для РБК, что в мире началась «холодная война 2.0». По его мнению, российские банки должны продолжать девалютизацию балансов, потому что новые санкции в отношении России будут действовать долго.

«Санкции — надолго. Глобализация в прежнем виде закончилась. Мир, вероятно, будет снова жестко поделен на "своих" и "чужих". Это холодная война 2.0», — заявил Костин. Он напомнил, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс ранее заявила, что допуск на мировой рынок можно заслужить «игрой по правилам». «Россия получила «красную карточку». Китай — пока «желтую», — пояснил он.

Он отметил, что после распада СССР Россия вступила в игру «глобализация», правила которой сформулировали другие страны без ее участия. Одним из бенефициаров этого процесса стал российский финансовый сектор, который за несколько лет был создан практически с нуля на основе американских и европейских технологических платформ, инструментов и практик ведения бизнеса, однако кризис 2008 г. продемонстрировал риски зависимости фондирования экономики от внешних рынков, пишет Костин.

По его мнению, по-настоящему серьезным сигналом стал 2014 г., когда крупнейшие российские банки были отрезаны от западных рынков капитала, а некоторые банки — отключены от международных платежных систем. Костин отметил, что сейчас очевидно, что интеграция России в глобальный рынок и политические структуры на условиях «вторичности» не могла быть устойчивой. Она не только не учитывала национальные интересы страны в ключевых сферах, но и не предусматривала равноправного и взаимоуважительного диалога, подчеркнул он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных