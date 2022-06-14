Минобороны сообщило об уничтожении арсенала ВСУ в Черниговской области

«Высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» в районе населенного пункта Прилуки Черниговской области уничтожен арсенал артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ. Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 11 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники», — сообщил Конашенков. Также войска поразили восемь огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, в том числе три взвода РСЗО «Град», и два склада боеприпасов.