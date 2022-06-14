Минобороны сообщило об уничтожении арсенала ВСУ в Черниговской области
Российские военные уничтожили арсенал артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в Черниговской области, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» в районе населенного пункта Прилуки Черниговской области уничтожен арсенал артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ. Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 11 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники», — сообщил Конашенков. Также войска поразили восемь огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, в том числе три взвода РСЗО «Град», и два склада боеприпасов.
Средства противовоздушной обороны России сбили самолет МиГ-29 и Ми-24, девять украинских беспилотников и перехватили баллистическую ракету «Точка-У» и 14 реактивных снарядов РСЗО «Смерч».
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.