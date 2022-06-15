Газета
Политика

Песков указал на нежелание Киева «трезво оценивать текущую ситуацию»

Ведомости

Украинская сторона не стремиться трезво оценивать текущую ситуацию, что может привести еще к большим проблемам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал высказывание заместителя главы Совета безопасности Дмитрия Медведева о перспективах существования Украины через два года.

«Мы знаем, что у Украины большие проблемы. Главное, что продолжается сопротивление националистических подразделений, продолжается нежелание, неготовность руководства Украины как-то обуздать эти националистические подразделения и трезво взглянуть на ситуацию. Поэтому, конечно, ничего хорошего Украине это не сулит», — подчеркнул представитель Кремля. 

Медведев ранее прокомментировал сообщение Foreign Policy о том, что Украина рассматривает вариант соглашения с Вашингтоном о поставках американского сжиженного природного газа по ленд-лизу. Политик в ответ написал следующее: «А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже всё равно – они настолько вложились в проект «анти-Россия», что всё остальное для них пустяк».

Согласно предложенному плану, страны должны заключить соглашения о ленд-лизе, по которому США будут предоставлять Украине 6 млрд куб. м СПГ. Газ будет доставляться в Европу и попадать в страну через трубопровод. Киев, в свою очередь, планирует расплатиться с Вашингтоном после того, как будет увеличена внутренняя добыча газа.

США и Украина ведут переговоры о поставках газа после решения президенты страны Владимира Зеленского о запрете на экспорт за рубеж добытых в стране угля, мазута и газа. Он объяснил это тем, что в ближайшую зиму вся внутренняя добыча будет направлена на внутренние потребности страны.  

Ранее по теме: Медведев высказался о перспективах существования Украины через два года

Другие материалы в сюжете

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных