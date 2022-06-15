Песков указал на нежелание Киева «трезво оценивать текущую ситуацию»

Медведев ранее прокомментировал сообщение Foreign Policy о том, что Украина рассматривает вариант соглашения с Вашингтоном о поставках американского сжиженного природного газа по ленд-лизу. Политик в ответ написал следующее: «А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже всё равно – они настолько вложились в проект «анти-Россия», что всё остальное для них пустяк».