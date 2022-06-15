Песков указал на нежелание Киева «трезво оценивать текущую ситуацию»
Украинская сторона не стремиться трезво оценивать текущую ситуацию, что может привести еще к большим проблемам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал высказывание заместителя главы Совета безопасности Дмитрия Медведева о перспективах существования Украины через два года.
«Мы знаем, что у Украины большие проблемы. Главное, что продолжается сопротивление националистических подразделений, продолжается нежелание, неготовность руководства Украины как-то обуздать эти националистические подразделения и трезво взглянуть на ситуацию. Поэтому, конечно, ничего хорошего Украине это не сулит», — подчеркнул представитель Кремля.
Медведев ранее прокомментировал сообщение Foreign Policy о том, что Украина рассматривает вариант соглашения с Вашингтоном о поставках американского сжиженного природного газа по ленд-лизу. Политик в ответ написал следующее: «А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже всё равно – они настолько вложились в проект «анти-Россия», что всё остальное для них пустяк».
Согласно предложенному плану, страны должны заключить соглашения о ленд-лизе, по которому США будут предоставлять Украине 6 млрд куб. м СПГ. Газ будет доставляться в Европу и попадать в страну через трубопровод. Киев, в свою очередь, планирует расплатиться с Вашингтоном после того, как будет увеличена внутренняя добыча газа.
США и Украина ведут переговоры о поставках газа после решения президенты страны Владимира Зеленского о запрете на экспорт за рубеж добытых в стране угля, мазута и газа. Он объяснил это тем, что в ближайшую зиму вся внутренняя добыча будет направлена на внутренние потребности страны.