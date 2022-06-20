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Политика

Дания присоединилась к оборонной политике ЕС

Ведомости

Дания объявила о присоединении к оборонной политике Евросоюза, сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Люксембурге.

«Министры сегодня отпразднуют присоединение Дании к европейской оборонной политике. Дания официально уведомила нас об этом. Мы получили от МИД Дании документ, что датский народ хочет использовать ЕС как средство усиления ее оборонных возможностей», — объявил Боррель (цитата по ТАСС).

Общая политика безопасности и обороны (CSDP) — это курс действий ЕС в области обороны, безопасности и кризисного урегулирования. Политика предполагает развертывание военных или гражданских миссий для сохранения мира, предотвращения конфликтов и укрепления международной безопасности в соответствии с принципами устава ООН. Военные миссии выполняются силами ЕС, которые состоят из военного контингента государств-членов.

ЕС начал усиление оборонной политики с 2018 г. В частности, была запущена программа Структурированного оборонного партнерства. Она направлена на мобилизацию экономических резервов ЕС с целью решения главных военно-технических задач НАТО. Дания является членом альянса с 1949 г.

В марте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что лидеры ЕС договорились увеличить инвестиции в оборону и усилить координацию в оборонном секторе. «Для того чтобы защищать Европу, нам понадобятся другие силы и возможности. Понадобятся значительно большие инвестиции. В этом плане некоторые европейские лидеры уже сделали заявление по увеличению расходов на оборону», — заявила она, отметив, что российская спецоперация на Украине привела к фундаментальным изменениям в сфере безопасности в Европе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных