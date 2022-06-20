Дания присоединилась к оборонной политике ЕС

В марте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что лидеры ЕС договорились увеличить инвестиции в оборону и усилить координацию в оборонном секторе. «Для того чтобы защищать Европу, нам понадобятся другие силы и возможности. Понадобятся значительно большие инвестиции. В этом плане некоторые европейские лидеры уже сделали заявление по увеличению расходов на оборону», — заявила она, отметив, что российская спецоперация на Украине привела к фундаментальным изменениям в сфере безопасности в Европе.