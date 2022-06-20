Дания присоединилась к оборонной политике ЕС
Дания объявила о присоединении к оборонной политике Евросоюза, сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Люксембурге.
«Министры сегодня отпразднуют присоединение Дании к европейской оборонной политике. Дания официально уведомила нас об этом. Мы получили от МИД Дании документ, что датский народ хочет использовать ЕС как средство усиления ее оборонных возможностей», — объявил Боррель (цитата по ТАСС).
Общая политика безопасности и обороны (CSDP) — это курс действий ЕС в области обороны, безопасности и кризисного урегулирования. Политика предполагает развертывание военных или гражданских миссий для сохранения мира, предотвращения конфликтов и укрепления международной безопасности в соответствии с принципами устава ООН. Военные миссии выполняются силами ЕС, которые состоят из военного контингента государств-членов.
ЕС начал усиление оборонной политики с 2018 г. В частности, была запущена программа Структурированного оборонного партнерства. Она направлена на мобилизацию экономических резервов ЕС с целью решения главных военно-технических задач НАТО. Дания является членом альянса с 1949 г.
В марте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что лидеры ЕС договорились увеличить инвестиции в оборону и усилить координацию в оборонном секторе. «Для того чтобы защищать Европу, нам понадобятся другие силы и возможности. Понадобятся значительно большие инвестиции. В этом плане некоторые европейские лидеры уже сделали заявление по увеличению расходов на оборону», — заявила она, отметив, что российская спецоперация на Украине привела к фундаментальным изменениям в сфере безопасности в Европе.