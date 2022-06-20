Совет ЕС продлил на год санкции против Крыма и Севастополя
Совет ЕС продлил на год санкции в отношении Крыма и Севастополя, изначально введенные в июне 2014 г. в рамках стратегии сообщества по непризнанию вхождения полуострова в состав России. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
Ограничения включают запрет на импорт в ЕС продуктов, происходящих из Крыма или Севастополя, а также на инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги. Помимо этого запрещается экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям для использования в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах или для разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.
Как заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, спустя восемь лет ЕС все еще не признает и продолжает осуждать присоединение Крымского полуострова к России. «ЕС остается непоколебимым в своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и привержен полной реализации своей политики непризнания», — отметил он.
Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.