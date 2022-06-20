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Совет ЕС продлил на год санкции против Крыма и Севастополя

Ведомости

Совет ЕС продлил на год санкции в отношении Крыма и Севастополя, изначально введенные в июне 2014 г. в рамках стратегии сообщества по непризнанию вхождения полуострова в состав России. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Ограничения включают запрет на импорт в ЕС продуктов, происходящих из Крыма или Севастополя, а также на инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги. Помимо этого запрещается экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям для использования в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах или для разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.

Как заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, спустя восемь лет ЕС все еще не признает и продолжает осуждать присоединение Крымского полуострова к России. «ЕС остается непоколебимым в своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и привержен полной реализации своей политики непризнания», — отметил он.

Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных