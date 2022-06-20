Совет ЕС продлил на год санкции против Крыма и Севастополя

Ограничения включают запрет на импорт в ЕС продуктов, происходящих из Крыма или Севастополя, а также на инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги. Помимо этого запрещается экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям для использования в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах или для разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.