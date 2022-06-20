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Песков: выбранный Киевом стиль ведения переговоров «не принес ничего хорошего»

Ведомости

Выбранный Украиной стиль ведения переговоров с Россией не принес ничего хорошего, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал заявление главы украинской делегации Давида Арахамии о готовности вернуться к переговорному процессу в августе.

«Это более чем красноречивая демонстрация переговоров по-украински. Мы давно знаем эту стилистику. Эта стилистика Украине ничего хорошего не принесла», — отметил представитель Кремля.

С конца февраля Москва и Киев провели несколько раундов переговоров в Белоруссии и Турции, но в середине мая стороны сообщили о приостановке диалога. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что его страна может возобновить переговоры только после восстановления контроля над всей территорией страны. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал требования Зеленского для возобновления переговоров «несерьезным подходом».

Арахамия ранее заявил, что Киев может вернуться к переговорам с Москвой к концу августа, после того как украинская сторона, вероятно, проведет контрнаступление на некоторых участках. Он также подчеркнул, что Украина не примет «потерю территории, это юридически невозможно». При этом политик добавил, что возможно «рассмотреть политическое соглашение», подобное тому, которое предлагалось в Стамбуле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных