Песков: выбранный Киевом стиль ведения переговоров «не принес ничего хорошего»
Выбранный Украиной стиль ведения переговоров с Россией не принес ничего хорошего, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал заявление главы украинской делегации Давида Арахамии о готовности вернуться к переговорному процессу в августе.
«Это более чем красноречивая демонстрация переговоров по-украински. Мы давно знаем эту стилистику. Эта стилистика Украине ничего хорошего не принесла», — отметил представитель Кремля.
С конца февраля Москва и Киев провели несколько раундов переговоров в Белоруссии и Турции, но в середине мая стороны сообщили о приостановке диалога. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что его страна может возобновить переговоры только после восстановления контроля над всей территорией страны. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал требования Зеленского для возобновления переговоров «несерьезным подходом».
Арахамия ранее заявил, что Киев может вернуться к переговорам с Москвой к концу августа, после того как украинская сторона, вероятно, проведет контрнаступление на некоторых участках. Он также подчеркнул, что Украина не примет «потерю территории, это юридически невозможно». При этом политик добавил, что возможно «рассмотреть политическое соглашение», подобное тому, которое предлагалось в Стамбуле.