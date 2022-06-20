Песков: выбранный Киевом стиль ведения переговоров «не принес ничего хорошего»

Арахамия ранее заявил, что Киев может вернуться к переговорам с Москвой к концу августа, после того как украинская сторона, вероятно, проведет контрнаступление на некоторых участках. Он также подчеркнул, что Украина не примет «потерю территории, это юридически невозможно». При этом политик добавил, что возможно «рассмотреть политическое соглашение», подобное тому, которое предлагалось в Стамбуле.