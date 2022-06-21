Президент Финляндии сообщил о неудачных переговорах с Турцией о НАТО
Финляндия, вероятно, не сможет войти в состав НАТО раньше сентября этого года из-за провала переговоров с Турцией, заявил президент страны Саули Ниинистё на совместной пресс-конференции в Хельсинки с председателем Европарламента Робертой Метсолой. Об этом пишет ТАСС.
«По существу встречи не было особого прогресса, но мы уже довольны, что дискуссия началась. Мне бы не хотелось называть точные даты, но маловероятно, что мы сможем это сделать до сентября», – отметил глава государства.
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае этого года после того, как Россия в феврале начала специальную военную операцию на Украине. Однако их рассмотрение было отвергнуто Турцией, которая обвинила северные страны в предоставлении убежища представителям Рабочей партии Курдистана, признанной ближневосточным государством и Европейским союзом террористической группировкой, а также других курдских групп в Сирии.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретился с представителями трех стран 20 июня, чтобы попытаться добиться прогресса в рассмотрении заявок Швеции и Финляндии, сообщает Aljazeera. «Обсуждения продолжатся в ближайшие дни», — сообщали в Брюсселе.