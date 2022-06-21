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Президент Финляндии сообщил о неудачных переговорах с Турцией о НАТО

Ведомости

Финляндия, вероятно, не сможет войти в состав НАТО раньше сентября этого года из-за провала переговоров с Турцией, заявил президент страны Саули Ниинистё на совместной пресс-конференции в Хельсинки с председателем Европарламента Робертой Метсолой. Об этом пишет ТАСС.

«По существу встречи не было особого прогресса, но мы уже довольны, что дискуссия началась. Мне бы не хотелось называть точные даты, но маловероятно, что мы сможем это сделать до сентября», – отметил глава государства.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае этого года после того, как Россия в феврале начала специальную военную операцию на Украине. Однако их рассмотрение было отвергнуто Турцией, которая обвинила северные страны в предоставлении убежища представителям Рабочей партии Курдистана, признанной ближневосточным государством и Европейским союзом террористической группировкой, а также других курдских групп в Сирии.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретился с представителями трех стран 20 июня, чтобы попытаться добиться прогресса в рассмотрении заявок Швеции и Финляндии, сообщает Aljazeera. «Обсуждения продолжатся в ближайшие дни», — сообщали в Брюсселе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных