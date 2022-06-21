Президент Финляндии сообщил о неудачных переговорах с Турцией о НАТО

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае этого года после того, как Россия в феврале начала специальную военную операцию на Украине. Однако их рассмотрение было отвергнуто Турцией, которая обвинила северные страны в предоставлении убежища представителям Рабочей партии Курдистана, признанной ближневосточным государством и Европейским союзом террористической группировкой, а также других курдских групп в Сирии.