Великобритания запретила ввоз в Россию британских и европейских банкнот

С начала спецоперации на Украине страны Запада, в том числе Великобритания, ввели несколько пакетов санкций в отношении России. Санкции ограничивают предоставление финансовых услуг и технической поддержки нефтегазовой, химической и другим отраслям, вводят запрет на экспорт и импорт с Россией по некоторым категориям товаров. Также ограничения затрагивают российских политиков и бизнесменов: британские власти заморозили их активы и счета.