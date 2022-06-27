Шольц: решение о запрете поставок золота из России необходимо обсуждать в ЕС, а не в G7

Шольц также отмечает, что санкции против России способствовали ослаблению ее экономики, поэтому они «имеют смысл». Россия, считает он, продолжит «откатываться назад», так как оторвана от технического прогресса. При этом Шольц убежден, что санкции имеют негативные последствия и для тех стран, которые их вводят, поэтому Германия начала подготовку к преодолению последствий еще в декабре, в частности в энергосекторе.