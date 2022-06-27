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Шольц: решение о запрете поставок золота из России необходимо обсуждать в ЕС, а не в G7

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Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что запрет на экспорт российского золота нужно обсуждать в рамках ЕС, а не G7, пишет ТАСС со ссылкой на эфир телеканала ZDF. Ранее с предложением ограничить поставки золота из России выступили США.

По словам Шольца, в данный момент идет обсуждение этого вопроса, однако принятие решения будет проведено в кругу ЕС. «Мы постоянно будем совершенствовать наши санкции — на это могут положиться все, кто их поддерживает, и этого должно ожидать российское руководство», — добавил канцлер Германии.

Шольц также отмечает, что санкции против России способствовали ослаблению ее экономики, поэтому они «имеют смысл». Россия, считает он, продолжит «откатываться назад», так как оторвана от технического прогресса. При этом Шольц убежден, что санкции имеют негативные последствия и для тех стран, которые их вводят, поэтому Германия начала подготовку к преодолению последствий еще в декабре, в частности в энергосекторе.

О планах запретить покупку российского золота 26 июня заявили четыре из семи стран, входящих в G7: Великобритания, США, Канада и Япония. Запрет может вступить в силу в ближайшее время: он будет распространяться на вновь добытое или переработанное золото российского происхождения, однако ранее приобретенное не затронет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных