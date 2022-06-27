МИД России запретил въезд в страну 43 гражданам Канады
Министерство иностранных дел запретило въезд в Россию 43 гражданам Канады в ответ на санкции в отношении руководителей российских компаний и членов их семей, говорится на сайте МИДа.
Под ограничения попали федеральные и региональные чиновники, члены руководящей Либеральной партии, а также общественные деятели и политтехнологи. В том числе санкции ввели в отношении председателя Либеральной партии Канады Сьюзан Коуан, экс-главы Банка Канады Марка Карни, четырех старших советников по политическим вопросам в аппарате вице-премьера Канады Мэри-Роуз Браун, Майлза Хоппера, Мэтью Холла и Мааз Ясин, а также в отношении мэра Калгари Джоти Гондек.
«В условиях, когда правящий в Канаде режим Дж. Трюдо упорно проводит курс воинствующей русофобии, российская сторона оставляет за собой право принимать контрмеры в порядке реакции на откровенно враждебные действия Оттавы», — подчеркнули в МИДе.
20 мая канадский МИД включил в свои санкционные списки 14 граждан России, в том числе бизнесменов и членов их семей. Помимо этого Канада запретила экспорт предметов роскоши в Россию, в том числе алкогольных напитков, табака, некоторых предметов из текстиля и спортивной одежды, обуви и т. д.
3 июня МИД России запретил въезд в страну 41 гражданину Канады. В черный список попали, в частности, министр по делам ветеранов, заместители министра обороны Канады Лоуренс Маколей, Питер Хаммершмидт, Трой Кросби, Шери Кросби, Роберт Чэмберс, Лен Бастьен, Исабэль Десмартис, Лори-Энн Кемптон, а также члены Канадского украинского конгресса (КУК), Всемирного конгресса украинцев (ВКУ) и др.