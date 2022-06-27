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МИД России запретил въезд в страну 43 гражданам Канады

Ведомости

Министерство иностранных дел запретило въезд в Россию 43 гражданам Канады в ответ на санкции в отношении руководителей российских компаний и членов их семей, говорится на сайте МИДа.

Под ограничения попали федеральные и региональные чиновники, члены руководящей Либеральной партии, а также общественные деятели и политтехнологи. В том числе санкции ввели в отношении председателя Либеральной партии Канады Сьюзан Коуан, экс-главы Банка Канады Марка Карни, четырех старших советников по политическим вопросам в аппарате вице-премьера Канады Мэри-Роуз Браун, Майлза Хоппера, Мэтью Холла и Мааз Ясин, а также в отношении мэра Калгари Джоти Гондек.

«В условиях, когда правящий в Канаде режим Дж. Трюдо упорно проводит курс воинствующей русофобии, российская сторона оставляет за собой право принимать контрмеры в порядке реакции на откровенно враждебные действия Оттавы», — подчеркнули в МИДе.

20 мая канадский МИД включил в свои санкционные списки 14 граждан России, в том числе бизнесменов и членов их семей. Помимо этого Канада запретила экспорт предметов роскоши в Россию, в том числе алкогольных напитков, табака, некоторых предметов из текстиля и спортивной одежды, обуви и т. д.

3 июня МИД России запретил въезд в страну 41 гражданину Канады. В черный список попали, в частности, министр по делам ветеранов, заместители министра обороны Канады Лоуренс Маколей, Питер Хаммершмидт, Трой Кросби, Шери Кросби, Роберт Чэмберс, Лен Бастьен, Исабэль Десмартис, Лори-Энн Кемптон, а также члены Канадского украинского конгресса (КУК), Всемирного конгресса украинцев (ВКУ) и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных