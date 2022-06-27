МИД России запретил въезд в страну 43 гражданам Канады

Под ограничения попали федеральные и региональные чиновники, члены руководящей Либеральной партии, а также общественные деятели и политтехнологи. В том числе санкции ввели в отношении председателя Либеральной партии Канады Сьюзан Коуан, экс-главы Банка Канады Марка Карни, четырех старших советников по политическим вопросам в аппарате вице-премьера Канады Мэри-Роуз Браун, Майлза Хоппера, Мэтью Холла и Мааз Ясин, а также в отношении мэра Калгари Джоти Гондек.