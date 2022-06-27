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Зеленский попросил G7 о помощи на восстановление Украины

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на саммите стран G7 с просьбой оказать финансовую помощь его стране в восстановлении после окончания спецоперации России, пишет Spiegel.

Украинский президент также призвал «большую семерку» продолжать санкционный натиск против России и оказать поддержку его стране в экспорте зерна. Про словам Зеленского, нужно принять усилия, чтобы российская специальная операция была завершена до наступления зимы. Для достижения этой цели президент Украины попросил предоставить системы противовоздушной обороны.

В заявлении, опубликованном в своем Telegram-канале, Зеленский поблагодарил лидеров G7 за оборонную и финансовую помощь: «Для нас важна и последовательная позиция стран G7 относительно санкций. Они должны и дальше усиливаться, в частности путем ограничения цены на нефть, которую экспортирует агрессор».

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц написал в Twitter, что G7 продолжит поддерживать Россию и усиливать давление на президента России Владимира Путина. «Для этого мы должны принять жесткие, но необходимые решения», — отметил Шольц.

С 26 по 28 июня в замке Эльмау в Баварских Альпах проходит саммит G7, на который впервые приглашены Швеция, Финляндия и Украина. Ранее сообщалось, что в рамках расширения антироссийских санкций страны «большой семерки» введут запрет на импорт российского золота, примут новый пакет скоординированных мер по усилению давления на Россию в связи со спецоперацией на Украине и завершат работу над стратегией по ограничению цен на российскую нефть, пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных