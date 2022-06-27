Зеленский попросил G7 о помощи на восстановление Украины

С 26 по 28 июня в замке Эльмау в Баварских Альпах проходит саммит G7, на который впервые приглашены Швеция, Финляндия и Украина. Ранее сообщалось, что в рамках расширения антироссийских санкций страны «большой семерки» введут запрет на импорт российского золота, примут новый пакет скоординированных мер по усилению давления на Россию в связи со спецоперацией на Украине и завершат работу над стратегией по ограничению цен на российскую нефть, пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника.