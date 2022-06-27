Зеленский попросил G7 о помощи на восстановление Украины
Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на саммите стран G7 с просьбой оказать финансовую помощь его стране в восстановлении после окончания спецоперации России, пишет Spiegel.
Украинский президент также призвал «большую семерку» продолжать санкционный натиск против России и оказать поддержку его стране в экспорте зерна. Про словам Зеленского, нужно принять усилия, чтобы российская специальная операция была завершена до наступления зимы. Для достижения этой цели президент Украины попросил предоставить системы противовоздушной обороны.
В заявлении, опубликованном в своем Telegram-канале, Зеленский поблагодарил лидеров G7 за оборонную и финансовую помощь: «Для нас важна и последовательная позиция стран G7 относительно санкций. Они должны и дальше усиливаться, в частности путем ограничения цены на нефть, которую экспортирует агрессор».
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц написал в Twitter, что G7 продолжит поддерживать Россию и усиливать давление на президента России Владимира Путина. «Для этого мы должны принять жесткие, но необходимые решения», — отметил Шольц.
С 26 по 28 июня в замке Эльмау в Баварских Альпах проходит саммит G7, на который впервые приглашены Швеция, Финляндия и Украина. Ранее сообщалось, что в рамках расширения антироссийских санкций страны «большой семерки» введут запрет на импорт российского золота, примут новый пакет скоординированных мер по усилению давления на Россию в связи со спецоперацией на Украине и завершат работу над стратегией по ограничению цен на российскую нефть, пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника.