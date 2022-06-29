Филиппинский регулятор поручил закрыть издание Rappler нобелевского лауреата Марии Рессы
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) Филиппин отозвала свидетельства о регистрации у основанного лауреатом Нобелевской премии мира 2021 г. Марией Ресса новостного сайта Rappler за нарушение конституционных и законодательных ограничений на иностранное владение средствами массовой информации, сообщили в пресс-службе комиссии.
Отзыв регистрации затронул компании Rappler, Inc. и Rappler Holdings Corporation (RHC).
На сайте издания размещено заявление, в котором Ресса отмечает, что Rappler продолжит работу в обычном режиме. Главный юрисконсульт Rappler Фрэнсис Лим пояснил, что издание обжалует это решение и оно вступит в силу только после апелляции.
В январе 2018 г. регулятор пришел к выводу, что Rappler нарушил конституционные и законодательные ограничения на иностранный капитал в СМИ, когда в результате выпуска филиппинских депозитарных расписок контроль над изданием получило иностранное юрлицо Omidyar Network. Тогда Комиссия по ценным бумагам и биржам отозвала свидетельства об учреждении Rappler как СМИ и у компании RHC, которая, по мнению властей, «существовала только для осуществления схемы, направленной на маскировку первого нарушения Конституции».
Депозитарные расписки Rappler были признаны недействительными. Rappler обжаловал решение в Апелляционном суде Филиппин, который в июле 2018 г. постановил оставить в силе решение комиссии, но при этом провести еще одну проверку, поскольку Omidyar Network выразил готовность передать расписки сотрудникам издания. Аналогичное решение Апелляционный суд вынес в феврале 2019 г., в сентябре 2019 г. Верховный суд постановил закрыть дело. Специально созданная регулятором комиссия для оценки юридических последствий пожертвования в феврале 2021 г. пришла к выводу, что передача расписок сотрудникам не смягчит и не устранит уже совершенное нарушение. Rappler безуспешно пыталось обжаловать это решение, но 21 июня 2022 г. суд стал на сторону властей.
«Решение Апелляционного суда вступило в силу, и последняя резолюция апелляционного суда только подкрепляет позицию Комиссии о том, что Rappler и RHC нарушили Конституцию и поэтому их свидетельства о регистрации должны быть отозваны. Утверждения, выдвинутые Rappler и RHC, были прямо и адекватно рассмотрены SEC и CA в их соответствующих решениях, резолюциях и приказах, включая последнее издание Комиссии. В этом свете последний приказ, изданный Комиссией по банкам, просто вводит в действие ее предыдущее решение и решения Апелляционного суда», – говорится в заявлении SEC.
Rappler неоднократно подвергался нападкам со стороны властей из-за критического освещения работы администрации президента Родриго Дутерте. В октябре 2021 г. основательница издания Мария Ресса получила Нобелевскую премию мира вместе с главном редактор российской «Новой газеты» Дмитрием Муратовым за усилия по защите свободы слова. «Новая газета» в марте приостановила работу «до окончания спецоперации на Украине».