Филиппинский регулятор поручил закрыть издание Rappler нобелевского лауреата Марии Рессы

Депозитарные расписки Rappler были признаны недействительными. Rappler обжаловал решение в Апелляционном суде Филиппин, который в июле 2018 г. постановил оставить в силе решение комиссии, но при этом провести еще одну проверку, поскольку Omidyar Network выразил готовность передать расписки сотрудникам издания. Аналогичное решение Апелляционный суд вынес в феврале 2019 г., в сентябре 2019 г. Верховный суд постановил закрыть дело. Специально созданная регулятором комиссия для оценки юридических последствий пожертвования в феврале 2021 г. пришла к выводу, что передача расписок сотрудникам не смягчит и не устранит уже совершенное нарушение. Rappler безуспешно пыталось обжаловать это решение, но 21 июня 2022 г. суд стал на сторону властей.