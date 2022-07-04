Песков заявил об отсутствии данных о задержании российского судна с зерном в Турции

На прошлой неделе Украина обратилась к Турции с просьбой задержать и арестовать грузовое судно «Жибек жолы» под российским флагом, на борту которого якобы находится зерно, вывезенное из Бердянска, сообщало Reuters. По информации агентства, генпрокуратура Украины направляла 30 июня минюсту Турции письмо, где сообщала, что данное судно причастно к «незаконному вывозу украинского зерна» из Бердянска и направлялось в турецкий порт Карасу с грузом на 7000 т.