Песков заявил об отсутствии данных о задержании российского судна с зерном в Турции
Кремль пока не располагает информацией о якобы задержании российского сухогруза в Турции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он переадресовал вопросы на эту тему в МИД и Минтранс.
«Мы к сожалению не располагаем в Кремле этой информацией, я думаю, есть смысл спрашивать в Минтрансе или МИДе, потому что турецкая сторона конечно при задержании, если таковое имело место, она должна предоставить информацию через наше посольство или генеральное консульство», — отметил представитель Кремля.
Накануне агентство Reuters со ссылкой на посла Украины в Турции Василия Боднара сообщило, что российское грузовое судно якобы с украинским зерном было задержано турецкой таможней. По его мнению, зерно было украдено. Дипломат добавил, что судьба корабля будет решаться на заседании следователей.
На прошлой неделе Украина обратилась к Турции с просьбой задержать и арестовать грузовое судно «Жибек жолы» под российским флагом, на борту которого якобы находится зерно, вывезенное из Бердянска, сообщало Reuters. По информации агентства, генпрокуратура Украины направляла 30 июня минюсту Турции письмо, где сообщала, что данное судно причастно к «незаконному вывозу украинского зерна» из Бердянска и направлялось в турецкий порт Карасу с грузом на 7000 т.
Согласно письму, Украина попросила «провести досмотр этого морского судна, изъять образцы зерна для судебно-медицинской экспертизы, потребовать информацию о местонахождении такого зерна».
3 июня в интервью телеканалу «Россия 1» президент РФ Владимир Путин заявил, что попытки западных стран обвинить Россию в мировом продовольственном кризисе – это попытки «переложить с больной головы на здоровую». По его словам, неблагоприятная ситуация на мировом рынке продовольствия начала складываться до начала спецоперации – с февраля 2020 г.