Песков назвал события в Каракалпакстане внутренним делом Узбекистана
Ситуация в Каракалпакстане является внутренним делом Узбекистана, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Узбекистан – это наш союзник, это дружественная страна, это наш очень важный партнер. Все, что происходит в Узбекистане, является внутренним делом этой страны, и мы не сомневаемся, что при активной работе руководства республики имеющиеся проблемы будут урегулированы», — отметил представитель Кремля.
2 июля в Нукусе, столице автономной узбекской республики Каракалпакстан, прошли массовые митинги против поправок в конституцию Узбекистана, в частности, против предложения исключить из Основного закона положения о суверенитете Каракалпакстана и праве его народа на отделение на основании результатов всеобщего референдума.
В тот же день президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев приехал в Каракалпакстан с предложением оставить положения о суверенитете Каракалпакстана и другие статьи конституции страны, касающиеся республики, без изменений. Мирзиеев ввел в регионе режим чрезвычайного положения. 3 июля обстановка в регионе стабилизировалась. Каракалпакстан расположен на северо-западе Узбекистана и является самым большим регионом в составе страны.
Ранее сегодня прокурор отдела генеральной прокуратуры Узбекистана Аброр Маматов сообщил, что во время протестов в Нукусе погибли 18 человек, также есть пострадавшие. До этого пресс-секретарь нацгвардии республики Даврон Джуманиязов заявил, что в результате беспорядков пострадали 243 человека, 94 из них находятся в больницах.