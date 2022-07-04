Песков назвал события в Каракалпакстане внутренним делом Узбекистана

«Узбекистан – это наш союзник, это дружественная страна, это наш очень важный партнер. Все, что происходит в Узбекистане, является внутренним делом этой страны, и мы не сомневаемся, что при активной работе руководства республики имеющиеся проблемы будут урегулированы», — отметил представитель Кремля.