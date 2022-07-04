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Песков назвал события в Каракалпакстане внутренним делом Узбекистана

Ведомости

Ситуация в Каракалпакстане является внутренним делом Узбекистана, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Узбекистан – это наш союзник, это дружественная страна, это наш очень важный партнер. Все, что происходит в Узбекистане, является внутренним делом этой страны, и мы не сомневаемся, что при активной работе руководства республики имеющиеся проблемы будут урегулированы», — отметил представитель Кремля. 

2 июля в Нукусе, столице автономной узбекской республики Каракалпакстан, прошли массовые митинги против поправок в конституцию Узбекистана, в частности, против предложения исключить из Основного закона положения о суверенитете Каракалпакстана и праве его народа на отделение на основании результатов всеобщего референдума.

В тот же день президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев приехал в Каракалпакстан с предложением оставить положения о суверенитете Каракалпакстана и другие статьи конституции страны, касающиеся республики, без изменений. Мирзиеев ввел в регионе режим чрезвычайного положения. 3 июля обстановка в регионе стабилизировалась. Каракалпакстан расположен на северо-западе Узбекистана и является самым большим регионом в составе страны.

Ранее сегодня прокурор отдела генеральной прокуратуры Узбекистана Аброр Маматов сообщил, что во время протестов в Нукусе погибли 18 человек, также есть пострадавшие. До этого пресс-секретарь нацгвардии республики Даврон Джуманиязов заявил, что в результате беспорядков пострадали 243 человека, 94 из них находятся в больницах.

Ранее по теме: Генпрокуратура Узбекистана сообщила о 18 погибших в ходе беспорядков в Нукусе
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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