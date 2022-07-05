СК сообщил о проверках по фактам пыток российских военных на Украине
Следственный комитет (СК) России проведет проверки после сообщений российских военных о пытках в плену на Украине, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
«Каждый рассказ изобилует примерами того, как представители Украины нарушают требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными, запрещающие жестокость, пытки и истязания военнопленных», — говорится в сообщении.
Один из солдат, попавших в плен, рассказал о пытках со стороны ВСУ. С его слов, украинские военнослужащие завязали ему глаза и связали руки. Его доставили в город Харьков, «где били палками и дубинками по телу, лицо не трогали, чтобы не было синяков». Другому военнослужащему, попавшему в плен с двумя ранениями, украинские врачи ампутировали ногу, говорится в сообщении на сайте СК.
В ведомстве отметили, что сотрудники СК в ходе проводимых проверок дадут правовую оценку каждому случаю. По результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
27 марта журналистка Мария Дубовикова опубликовала в Twitter видео пыток с участием военнослужащих. Из публикаций можно сделать вывод, что действие происходит на территории Украины после начала там спецоперации, но конкретных данных о времени и месте нет.
В тот же день председатель СКР Александр Бастрыкин поручил ведомству выяснить обстоятельства произошедшего, а также установить причастных к этому лиц для привлечения их к ответственности. По предварительным данным СК, «противоправные действия имели место на одной из баз украинских националистов в Харьковской области».