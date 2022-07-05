СК сообщил о проверках по фактам пыток российских военных на Украине

Один из солдат, попавших в плен, рассказал о пытках со стороны ВСУ. С его слов, украинские военнослужащие завязали ему глаза и связали руки. Его доставили в город Харьков, «где били палками и дубинками по телу, лицо не трогали, чтобы не было синяков». Другому военнослужащему, попавшему в плен с двумя ранениями, украинские врачи ампутировали ногу, говорится в сообщении на сайте СК.