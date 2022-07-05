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СК сообщил о проверках по фактам пыток российских военных на Украине

Ведомости

Следственный комитет (СК) России проведет проверки после сообщений российских военных о пытках в плену на Украине, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Каждый рассказ изобилует примерами того, как представители Украины нарушают требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными, запрещающие жестокость, пытки и истязания военнопленных», — говорится в сообщении.

Один из солдат, попавших в плен, рассказал о пытках со стороны ВСУ. С его слов, украинские военнослужащие завязали ему глаза и связали руки. Его доставили в город Харьков, «где били палками и дубинками по телу, лицо не трогали, чтобы не было синяков». Другому военнослужащему, попавшему в плен с двумя ранениями, украинские врачи ампутировали ногу, говорится в сообщении на сайте СК.

В ведомстве отметили, что сотрудники СК в ходе проводимых проверок дадут правовую оценку каждому случаю. По результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

27 марта журналистка Мария Дубовикова опубликовала в Twitter видео пыток с участием военнослужащих. Из публикаций можно сделать вывод, что действие происходит на территории Украины после начала там спецоперации, но конкретных данных о времени и месте нет.

В тот же день председатель СКР Александр Бастрыкин поручил ведомству выяснить обстоятельства произошедшего, а также установить причастных к этому лиц для привлечения их к ответственности. По предварительным данным СК, «противоправные действия имели место на одной из баз украинских националистов в Харьковской области».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных