Песков опроверг информацию об отказе Си Цзиньпина приехать в Россию

«Дело в том, что определенные ковидные ограничения в Китае продолжаются, и это абсолютно нормально, и к этому нужно с пониманием относиться. И есть действующее приглашение и у Путина посетить Китай, и у Си Цзиньпина посетить Россию. И по мере того как все эти ослабления этих ограничений позволят, все визиты будут осуществлены», — отметил представитель Кремля.