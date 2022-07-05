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Песков опроверг информацию об отказе Си Цзиньпина приехать в Россию

Ведомости

Сообщения СМИ об отказе председателя КНР Си Цзиньпина приехать в Россию не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, все визиты будут осуществлены по мере ослабления коронавирусных ограничений.

«Дело в том, что определенные ковидные ограничения в Китае продолжаются, и это абсолютно нормально, и к этому нужно с пониманием относиться. И есть действующее приглашение и у Путина посетить Китай, и у Си Цзиньпина посетить Россию. И по мере того как все эти ослабления этих ограничений позволят, все визиты будут осуществлены», — отметил представитель Кремля.

Ранее сегодня японская газета Yomiuri со ссылкой на источники сообщила, что 15 июня во время телефонного разговора президент Владимир Путин предложил Си Цзиньпину посетить Россию, однако получил отказ. Си Цзиньпин якобы заявил, что посетить страну будет сложно из-за антикоронавирусных ограничений.

Путин и Си Цзиньпин провели последний телефонный разговор 15 июня. Как сообщили в пресс-службе Кремля, лидеры обменялись мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки дня. Отмечалось, что председатель КНР выразил готовность оказать содействие урегулированию украинского кризиса.

В феврале Путин прилетел в Китай для посещения церемонии открытия Олимпиады в Пекине. По итогам встречи с Си Цзиньпином были подписаны несколько договоров о совместном сотрудничестве, включая российско-китайское заявление о международных отношениях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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