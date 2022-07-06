Газета
Политика

«РИА Новости» сообщило о раскрытых хакерами данных «украинских разведчиков»

Ведомости

Хакерская группировка RaHDit выложила в открытый доступ персональные данные тысячи сотрудников главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины, сообщает «РИА Новости». Их подлинность агентству подтвердил источник в одной из российских спецслужб. По его данным, материалы «не вызывают сомнений».

В материалах указаны адреса регистрации, номера паспортов, телефоны, ДРФО (идентификационный номер физического лица), адреса электронной почты и должности сотрудников управления.

В своем Telegram-канале группировка утверждает, что данные были получены благодаря уязвимости в защите сетей центрального управления ГУР. Также сформировать базу помог анализ больших данных по характерным моделям поведения пользователей.

В начале июня «РИА Новости» сообщали, что RaHDIt выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины. Помимо персональных данных, хакеры слили ссылки на соцсети сотрудников, адреса электронной почты, фотографии и информацию об их увлечениях. Тогда достоверность информации агентству «РИА Новости» также подтвердил источник в одной из российских спецслужб.

На сайте группы сообщается, что RaHDit расшифровывается как Russian angry Нackers Did it («Это сделали злые русские хакеры»). Первое упоминание о группировке появилось после начала российской военной операции на Украине.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных