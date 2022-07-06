«РИА Новости» сообщило о раскрытых хакерами данных «украинских разведчиков»

В начале июня «РИА Новости» сообщали, что RaHDIt выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины. Помимо персональных данных, хакеры слили ссылки на соцсети сотрудников, адреса электронной почты, фотографии и информацию об их увлечениях. Тогда достоверность информации агентству «РИА Новости» также подтвердил источник в одной из российских спецслужб.