«РИА Новости» сообщило о раскрытых хакерами данных «украинских разведчиков»
Хакерская группировка RaHDit выложила в открытый доступ персональные данные тысячи сотрудников главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины, сообщает «РИА Новости». Их подлинность агентству подтвердил источник в одной из российских спецслужб. По его данным, материалы «не вызывают сомнений».
В материалах указаны адреса регистрации, номера паспортов, телефоны, ДРФО (идентификационный номер физического лица), адреса электронной почты и должности сотрудников управления.
В своем Telegram-канале группировка утверждает, что данные были получены благодаря уязвимости в защите сетей центрального управления ГУР. Также сформировать базу помог анализ больших данных по характерным моделям поведения пользователей.
В начале июня «РИА Новости» сообщали, что RaHDIt выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины. Помимо персональных данных, хакеры слили ссылки на соцсети сотрудников, адреса электронной почты, фотографии и информацию об их увлечениях. Тогда достоверность информации агентству «РИА Новости» также подтвердил источник в одной из российских спецслужб.
На сайте группы сообщается, что RaHDit расшифровывается как Russian angry Нackers Did it («Это сделали злые русские хакеры»). Первое упоминание о группировке появилось после начала российской военной операции на Украине.