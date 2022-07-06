Пекин рассказал о «тесных контактах» между Путиным и Си Цзиньпином

Ранее японская газета Yomiuri сообщила о том, что Си Цзиньпин отказался посетить Москву из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Отмечалось, что приглашение им было получено в ходе разговора с Владимиром Путиным. Однако 5 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг данную информацию. Встреча состоится после ослабления коронавирусных ограничений в Китае, сказал он.