Пекин рассказал о «тесных контактах» между Путиным и Си Цзиньпином
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин постоянно поддерживают контакт, пишет ТАСС со ссылкой на представителя МИД КНР Чжао Лицзяня.
«После того как началась пандемия, лидеры Китая и РФ продолжили поддерживать тесные контакты в различных форматах. КНР и Россия продолжат взаимодействовать на всех уровнях ради непрерывного развития китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства», — цитирует издание слова Лицзяня.
Дипломат отмечает, что Москва и Пекин работают над укреплением двусторонних отношений. По его словам, Китай и Россия сейчас поддерживают «эффективный диалог по всем направлениям двустороннего сотрудничества».
Ранее японская газета Yomiuri сообщила о том, что Си Цзиньпин отказался посетить Москву из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Отмечалось, что приглашение им было получено в ходе разговора с Владимиром Путиным. Однако 5 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг данную информацию. Встреча состоится после ослабления коронавирусных ограничений в Китае, сказал он.