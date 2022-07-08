Газета
Политика

Kyodo: главы МИД G20 не будут делать совместное фото из-за Лаврова

Ведомости

На встрече министров иностранных дел G20 на Бали отменили традиционную групповую фотографию. Об этом сообщает японское агентство Kyodo.

Причиной отказа от совместного снимка называют нежелание ряда министров сниматься с Сергеем Лавровым. По данным агентства, государственный секретарь США Энтони Блинкен и министры еще нескольких стран избегали съемок с участием главы российского МИДа.

Ранее официальный представитель государственного департамента США Нед Прайс сообщил, что Блинкин не собирается встречаться с Лавровым на Бали. Прайс объяснил, что время для этого неподходящее, поскольку на территории Украины продолжаются военные действия.

Саммит министров G20 стартовал на Бали 7 июля. В первый день Сергей Лавров провел двусторонние встречи с китайским министром Ван И и главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Ожидается, что основные дискуссии в формате G20 пройдут 8 июля.

В этом году саммит «Большой двадцатки» пройдет с 15 по 16 ноября на Бали. На 17-ю встречу глав государств в том числе пригласили и Владимира Зеленского, несмотря на то что Украина не входит в объединение.

Ранее на ужин министров G20 из-за участия в нем Лаврова не пришел глава МИД Японии Есимаса Хаяси. Глава японского внешнеполитического ведомства посчитал участие в мероприятии неуместным, поскольку «была вероятность, что на нем будет присутствовать российский министр».

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных