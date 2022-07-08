Kyodo: главы МИД G20 не будут делать совместное фото из-за Лаврова
На встрече министров иностранных дел G20 на Бали отменили традиционную групповую фотографию. Об этом сообщает японское агентство Kyodo.
Причиной отказа от совместного снимка называют нежелание ряда министров сниматься с Сергеем Лавровым. По данным агентства, государственный секретарь США Энтони Блинкен и министры еще нескольких стран избегали съемок с участием главы российского МИДа.
Ранее официальный представитель государственного департамента США Нед Прайс сообщил, что Блинкин не собирается встречаться с Лавровым на Бали. Прайс объяснил, что время для этого неподходящее, поскольку на территории Украины продолжаются военные действия.
Саммит министров G20 стартовал на Бали 7 июля. В первый день Сергей Лавров провел двусторонние встречи с китайским министром Ван И и главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Ожидается, что основные дискуссии в формате G20 пройдут 8 июля.
В этом году саммит «Большой двадцатки» пройдет с 15 по 16 ноября на Бали. На 17-ю встречу глав государств в том числе пригласили и Владимира Зеленского, несмотря на то что Украина не входит в объединение.
Ранее на ужин министров G20 из-за участия в нем Лаврова не пришел глава МИД Японии Есимаса Хаяси. Глава японского внешнеполитического ведомства посчитал участие в мероприятии неуместным, поскольку «была вероятность, что на нем будет присутствовать российский министр».
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